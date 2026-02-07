Победителката от „Ергенът 2“ Валерия Георгиева и бизнесменът Ваньо Алексиев определено се превърнаха в една от най-следваните двойки у нас. Двамата споделят все повече кадри от ежедневието си в социалните мрежи – включително и от екзотичната си почивка на Малдивите.

В последното си видео в Instagram Ваньо показа как тренира на фона на безкрайното синьо, докато Валерия в същото време спокойно си похапва пица. Изглежда ваканцията им е комбинация от спорт и почивка.

Под публикацията си той написа шеговито "Един тренира за крака, друг за корем..."

Георгиева и Алексиев споделят с феновете си постове, от които ставаме свидели, че тренират заедно в лъскавия дом на бизнесмена, който вече споделя с половинката си. Не можем да отречем, че двамата са в перфектна форма!

Двойката отлетя към популярната дестинация съвсем наскоро - в края на месец януари. Изглежда българската зима ги накара да заменят студа с горещ пясък и тюркоазени води.

Преди да се потопят в тропическия рай обаче, брюнетката сподели интересни детайли от кухнята на техните пътешествия, които накараха много дами да й завидят благородно.

Снимка: Instagram

Валерия призна, че не се занимава с организацията на пътуванията им и оставя всичко по резервации, полети и маршрути на Ваньо, който обожава да планира. От нея се изисква само да е готова с багажа и навреме за полета.

Валерия и Ваньо Алексиев са заедно от пролетта на 2023 г., след финала на втори сезон на „Ергенът“. Двойката споделя страст към луксозните пътешествия, а тяхната хармония очевидно се крие в разделението на ролите в ежедневието.

Какво сподели Валерия в подкаста на Ladyzone.bg "Малки разговори" - вижте тук:

