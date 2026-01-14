Валерия Георгиева познаваме като победителка във втория сезон на риалити формата „Ергенът“. Тя обаче не остана само познато телевизионно лице, а успя да покаже, че истинското желание и голямата любов към животните могат да сторят много.

Още във формата стана ясно, че дамата посвещава ежедневието си на спасителна дейност – управлява свой приют, грижи се за десетки животни в беда и се бори за промяна в отношението към бездомните четириноги в България.

Именно като част от тази своя мисия, Валерия споделя една от най-тежките, но и най-вдъхновяващи истории от практиката си – съдбата на кучето Айс, което се превръща в символ на несломимия дух.

Борба за живот

Всичко започва в един леден ден, когато Валерия получава сигнал за животно в критично състояние. Насред преспите на междуселски път тя открива куче, "захвърлено да умре бавно и мъчително". Историята на Айс не е само за физическото оцеляване, но и за невероятната способност на животните да прощават, дори когато хората са ги предали по най-жестокия начин.

Когато жестокостта срещне волята

Снимка: Instagram

Айс е умишлено осакатен – задните му крака са завързани с тел, а гръбнакът му е счупен на две. Когато постъпва в клиниката, състоянието му е толкова тежко, че термометърът не успява да отчете телесната му температура. Лекарите не дават никакви надежди. Кучето е обречено на пълна инвалидност и в началото мести единствено главата си, докато счупеният му гръбнак почти пробива кожата.

Въпреки непоносимата болка обаче, Айс изненадва всички. Валерия си спомня с вълнение как в погледа му при първата им среща има само любов, а на следващия ден той вече я посреща с „огромна усмивка“.

„Появи се в живота ми напълно съсипан – физически и психически... Шансовете за него ли? – Никакви. Инвалид за цял живот, който първите месеци не можеше да се изправи дори на предните си лапи и местеше само главата си. Честно казано, не вярвах, че някога ще се изправи, но след време това се случи и той започна щастливо да се влачи, за да ми покаже колко е силен. Той целият е любов и никога няма да разбера какво би провокирало някого да се отнесе с него толкова жестоко“, споделя тя в своя Instagram.

Надежда за ново начало

Айс, чието име напомня за ледената преспа, в която е открит, прекарва месеци в клиниката, борейки се за всяка секунда внимание. Вместо да намрази хората, той става още по-привързан към тях и „плаче“, ако не бъде погален първи.

Айс е главно действащо лице в новия благотворителен календар на Валерия. Тя вярва, че това борбено момче би дало смисъл на живота на всеки, който реши да го осинови. Със средствата от продажбите Валерия продължава своята ежедневна битка в приюта, за да може и други животни като Айс да получат шанс за живот, вместо да бъдат захвърлени в снега.

Припомняме, че Валерия срещна любовта в лицето на бизнесмена Ваньо Алексиев малко след края на участието си във втория сезон на „Ергенът“. Двамата успаха да запазят отношенията си в тайна почти година. Първите по-сериозни знаци, че са заедно, се появиха около началото на 2025 г., когато започнаха все по-често да бъдат засичани в общи компании. Двамата имат голяма възрастова разлика и това често е обект на коментар в интернет пространството. Освен привличането и емоциите, двамата ги свързва нещо по-специално и много по-силно от суетата – фанатичната им любов към животните. Ваньо не просто подкрепя финансово каузите на Валерия, но и сам е страстен почитател на кучетата, като в дома му живеят много от нейните спасени любимци.

