Валерия от „Ергенът" трогна Ваньо Алексиев за рождения му ден. Победителката от втория сезон на романтичното риалити изненада любимия си с веган торта и емоционално послание.

Валерия Георгиева, която успя да привлече вниманието на зрителите с борбения си дух и голямата си любов към животните, доказа, че любовта не познава граници. Въпреки разликата им от 35 години с любимия й Ваньо Алексиев, тя отбеляза повода на любимия си в своя Instagram профил.

Валерия публикува трогателно послание, придружено със снимка на двамата в компанията на многобройните им домашни любимци – кучета, които са обща страст за двойката. На кадъра се вижда и специално поръчаната веган торта с матча – още един жест, който подчертава споделените им ценности, тъй като и двамата са известни като крайни вегани и природозащитници.

Рожденият ден на Ваньо Алексиев

„Честит рожден ден на човека с най-голямото сърце!", започна Валерия своето обяснение в любов.

Тя подчертава , че благодарение на него хиляди изоставени души знаят какво е любов, грижа и сигурност. Той не просто помага, а променя животи.

Снимка: Instagram

„Гордея се, че вървя до теб и виждам как добротата ти осветява света!", обяснява Валерия.

Рожденият ден на Ваньо отбеляза и приятелката на Валерия от сезон втори на „Ергенът“ – Айлин. Тя публикува снимка с честитка в своята история в социалните мрежи.

Снимка: Instagram

Валери и Ваньо Алексиев

Валерия и Ваньо Алексиев дълго време пазеха отношенията си далеч от светлините на прожекторите, но в последно време все по-често споделят общи моменти. Припомняме, че Валерия навърши 27 години през март и също сподели радостта си с последователите.

„Честит 27-и рожден ден на мен“, написа тогава красивата брюнетка към снимките си, на които отново позираше със своя любим.

Ваньо Алексиев е име, което години наред се свързва с върховете на българския транспортен бизнес. Роден през 1963 г. в далечния Монтевидео, Уругвай, където баща му е изпълнявал дипломатическа мисия като консул, Алексиев бързо се утвърждава като един от най-влиятелните играчи в индустрията.

Въпреки сериозния си бизнес имидж като собственик на една от водещите транспортни компании в страната, последните месеци светлините на прожекторите го осветяват по съвсем различен повод. Името на милионера не слиза от медийните заглавия заради бурния му личен живот и внушителната 35-годишна разлика с неговата любима.

За първата целувка на Валерия вижте във видеото тук:

