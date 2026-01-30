Една от най-обсъжданите двойки у нас реши да замени студа с горещ пясък и тюркоазени води - Валерия Георгиева, която много хора познават от участието й във втори сезон на „Ергенът“, и нейният любим – бизнесменът Ваньо Алексиев, се отдадоха на романтичната екзотика на Малдивите.

Преди да се потопи в тропическия рай обаче, брюнетката сподели интересни детайли от кухнята на техните пътешествия, които накараха много дами да й завидят благородно.

Пътуване без излишни грижи

Валерия признава, че по отношение на организацията е истинска „принцеса“. Разкрива, че никога не се занимава с планирането на почивките им и няма абсолютно никакъв ангажимент към резервации, полети или маршрути. От своя страна, Ваньо обичал да се занимава с планиране и бил много добър в това. От нея се изисква само едно – „да бъде готова с багажа си и да се появи навреме за полета“, който вече е осигурен от половинката й. Този модел на пътуване очевидно работи перфектно за двойката, позволявайки на Валерия да се наслади на момента без излишен стрес.

Снимка: Instagram

Багаж в последната минута

Въпреки че не мисли за билети, Валерия признава, че има и друга слабост, а именно в събирането на багажа. Обикновено тя приготвя дрехите си в деня преди заминаването или дори в самия ден на полета. Валерия сподели кадър, който разкрива, че е на път за поредната дестинация. А снимка с коктейли в кокосови орех потвърди, че двамата с Ваньо са заедно на Малдивите.

Снимка: Instagram

Валерия и Ваньо Алексиев са заедно от пролетта на 2023 година, като искрата помежду им пламва след финала на втори сезон на „Ергенът“ 2. Оттогава те са почти неразделни, споделяйки страстта си към луксозните пътешествия. Изглежда, че тайната на тяхната хармония се крие именно в това – той да се грижи за мащабните планове, а тя да внася красота и усмивки във всяка тяхна споделена дестинация.

Снимка: Instagram

Валерия Георгиева за първата си целувка и най-милия жест от мъж - вижте във видеото тук:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER