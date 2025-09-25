Мартин Чой е един от най-успешните български мотоциклетни състезатели, който през 2025 г. отбеляза 27 години в спорта. Неговият професионален път става вдъхновение за много млади хора. Ето какво не знаете за прочутия състезател.

От бойните изкуства към високите скорости

Мартин навлиза в света на спорта с таекуондо и достига черен пояс, но страстта му към мотоциклетите го отвежда в състезанията.

Баща му Гинам Чой, който също има „бензин в кръвта си“, запалва пламъка на любовта към мотоциклетизма. Така Мартин започва кариерата си на 13-годишна възраст, като първото му състезание е на софийския околовръстен път през 1997 г.

През годините той печели над 20 титли в български и европейски шампионати, включително в Superstock 1000 и Superbike категории. Неговият основен мотоциклет е Suzuki GSX 1000R, с който участва в различни състезания.

Снимка: https://www.instagram.com

Семейство и личен живот

Състезателят с корейски корени е роден през 1984 г. в град София.

Той е баща на дъщеря на име Киара, чиято майка остава анонимна. Въпреки че не разкрива много за личния си живот, отношенията му с майката на детето му са обект на обществено внимание.

Снимка: https://www.instagram.com

Мартин е известен с това, че държи личния си живот в тайна, далеч от светлините на прожекторите.

Кой е Мартин Чой извън пистата

Мартин е познат със своята отдаденост и дисциплина. Той често споделя в интервюта, че винаги си поставя ясни цели и работи упорито, за да ги постигне. Именно тази философия го прави успешен състезател на пистата.

Обществена кауза

Извън състезанията, Мартин Чой активно се ангажира с инициативи, насочени към повишаване на безопасността на пътя. Той участва в кампании за информираност и обучения за безопасно шофиране, особено сред младите шофьори.

Мартин използва социалните си мрежи предимно, за да насърчава безопасното шофиране и да намалява рисковете от пътнотранспортни произшествия. Той вярва, че личният пример и активното участие в обществени инициативи са ключови за постигане на реални промени в поведението на шофьорите.

Вдъхновение за младите

Мартин Чой е пример за това как страстта, упоритостта и отдадеността могат да доведат до успех. Неговата история вдъхновява младите хора да преследват мечтите си.

“Кой от тримата...” с Мартин Чой в предаването "CoolT" - вижте в следващото видео.

