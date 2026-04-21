Само допреди четири години Ирина Народная е била заместник-декан в Московския университет „Бауман“ - най-големият технически университет и начуен център в Русия. Но днес животът ѝ е съвсем различен.

В социалните мрежи ѝ пишат, укорявайки я, че „произвежда деца за чужди хора“, но тя е убедена, че прави нещо добро. Не се обижда и не смята, че „търгува с деца“. Напротив - убедена е, че помага на хора, които по една или друга причина не могат да станат родители. Ето защо 28-годишната Ирина е донор на яйцеклетки и предоставя своя биоматериал на китайски двойки в нужда.

Водена от благородни цели

Идеята да стане донор хрумва на младата жена през 2021 г., а след около две години взема окончателно решение. И вече повече от три години участва в специална програма. „Още докато следвах в университета, се занимавах с доброволчество. Но то не ми допадна - имах усещане, че работя, а някой друг печели. Даряването на кръв също не ми донесе удовлетворение“, разказва тя.

Но когато научава за донорството на яйцеклетки, започва да проучва темата. Защото около нея витаят страхове и неясни юридически детайли. И редица слухове – като например, че донорството води до ранна менопауза или че не може след него жената да има собствени деца.

След консултация с лекар обаче Ирина разбира, че това не е вярно. По време на процедурата не се изчерпва яйчниковият резерв, а се използват само такива от текущия цикъл.

Личният живот също оказва оказва влияние върху Ирина – тя няма стабилна връзка и усеща натиск от родителите за деца. Затова решава, че вместо да „губи“ яйцеклетките, може да помогне на други хора да станат родители.

Програмата е законна в Русия, но за донори се приемат само жени до 35-годишна възраст. И "участието" е ограничено - до 5 пъти, пише Woman.

Процедурата

Тя включва хормонална стимулация, след което под упойка се извличат яйцеклетките. Самата манипулация трае около 15–20 минути.

По-късно Ирина се включва в международна програма. Работи с китайски клиники, където има строги изисквания: възраст, ръст, тегло и най-вече хормонален показател, който показва яйчниковия резерв.

Ирина подчертава, че в Китай образованието е много важно за избора на донор. Но тя няма от какво да се тревожи – магистър и докторант е и има зад гърба си академична кариера, стигайки до заместник-декан.

В клиниките се среща с бъдещите родители. Въпреки че донорството е анонимно, личният контакт понякога е разрешен. Процедурите се провеждат в различни китайски градове като Нанкин, Гуанджоу и Шънджън.

Всяка процедура е платена - в Русия между 60 и 120 хиляди рубли, а в Китай между 3,6 и 6 хиляди долара. Ирина обаче подчертава, че това не са „лесни пари“, а компенсация за рисковете и натоварването върху организма.

Бъдещето на Ирина

Родителите ѝ я подкрепят в това начинание. А по отношение на личния си живот, тя има ясни планове - иска семейство и деца и не възнамерява да чака твърде дълго.

Затова донорството за Ирина е временен етап. Иска да се върне към науката, да развива собствен бизнес. Но и да продължава да говори открито за донорството, за да помага на други жени да вземат информирано решение.