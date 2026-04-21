Семейството на легендарния актьор Брус Уилис е взело трудно, но много важно решение - след смъртта му неговият мозък да бъде дарен за научни изследвания. Новината привлече световно медийно внимание и бе потвърдена от близките му, пише Marca.

Диагнозата, която промени всичко

През 2022 г. актьорът се оттегли от киното, след като беше диагностициран с афазия - състояние, което засяга способността за говор и разбиране на езика. По-късни медицински изследвания обаче разкриват, че става дума за по-сериозно заболяване – фронтотемпорална деменция, прогресивно разстройство, което уврежда челните и слепоочните дялове на мозъка. Афазията е била един от ранните симптоми на това заболяване.

Решението на семейството

Съпругата му Ема Хеминг Уилис разкрива в своята книга, че семейството е решило да дари мозъка му с цел учените да могат по-добре да изследват ефектите от болестта.

Според специалистите това ще позволи по-задълбочен анализ на:

структурните промени в мозъка

наличието на абнормни протеини

генетични мутации

Тези данни могат да помогнат за по-доброто разбиране на заболяването и евентуално за разработване на нови терапии.

Болезнен, но смислен избор

За семейството, включително бившата му съпруга Деми Мур и петте му дъщери, това решение е начин да превърнат личната трагедия в принос към медицината. Те също така се надяват, че публичността около случая ще повиши осведомеността за фронтотемпоралната деменция – заболяване, което остава по-слабо познато, въпреки тежките си последствия.

Подкрепата на близките

Въпреки напредналото състояние на болестта, актьорът е заобиколен от семейството си, което редовно го посещава. Според информацията, той вече често не разпознава близките си – още едно тежко проявление на заболяването. С настоящата си съпруга той има две дъщери, а от брака си с Деми Мур – още три. Припомняме, че преди близо месец Брус Уилис отпразнува своя 71-и рожден ден. И въпреки че преживява един от най-трудните периоди в живота – заради прогресивно тежко заболяване, актьорът отбеляза личния си празник заобиколен от много любов и положителни емоции. Макар животът му вече да не е свързан с филмови снимачни площадки и червени килими, той остава в центъра на едно сплотено семейство, което го обича и закриля, въпреки трудностите и житейските изпитания.