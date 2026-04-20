Най-голямата дъщеря на Брус Уилис – Румър, отбеляза един изключително специален за нея момент: третият рожден ден на малката си дъщеричка Луета Айсли.

За специалния ден 37-годишната Румър публикува в Instagram видео със снимки на дъщеря си през годините, включително с баба ѝ Деми Мур, дядо ѝ Брус Уилис и лелите ѝ Скаут и Талула.

„Моето сладко, прекрасно момиче. Днес ставаш на 3 години. Не мога да повярвам, че имам дара да бъда с теб вече цели три години,“ написа тя. „Нашето малко семейство – ти и аз. От момента, в който се появи в този свят, те обичам с дълбочина, която надхвърля и най-смелите ми представи.“

И Румър, и останалите членовете на семейството споделиха снимки в чест на рожденичката. Феновете не пропуснаха да отбележат приликата на малкото момиченце с нейния дядо.

„Прилича на дядо си!“, написа един, а друг добавиха: „Каква малка кукличка – още едно красиво попълнение във вашето женско семейство!“

Луета, наричана галено Лу, е плод на любовта между Румър и приятелят ѝ Дерек Ричард Томас. Връзката между двамата продължава около две години – в периода 2022 до 2024 г.

Преди близо месец, самият Брус Уилис отпразнува своя 71-и рожден ден. И въпреки че преживява един от най-трудните периоди в живота – заради прогресивно тежко заболяване, актьорът отбеляза личния си празник заобиколен от много любов и положителни емоции.

Макар животът му вече да не е свързан с филмови снимачни площадки и червени килими, той остава в центъра на едно сплотено семейство, което го обича и закриля.