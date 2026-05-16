Босненският авантюрист Роберт Дачешин в ново видео привлече вниманието към необичайната практика в Китай, където е незаконно да се разкрива полът на дете преди раждането.

Причината датира от древни времена, когато момичетата са били по-малко желани, а родителите са искали момчета, защото те са могли да допринесат за семейството чрез работа, каза Дачешин.

Традиционната китайска култура често предпочита момчетата поради патриархалното си наследство и очакването, че синовете ще се грижат за родителите си в напреднала възраст. Разработването на медицински тестове, които позволяват ранно определяне на пола, обаче доведе до увеличаване на селективните аборти на бебета от женски пол, причинявайки сериозни демографски проблеми.

За да намалят този дисбаланс, китайските власти приеха правила, които забраняват на лекарите и клиниките да разкриват пола на неродено дете. Нарушаването на закона може да доведе до големи глоби.

„Днес почти никоя клиника няма право да ви каже пола ви, независимо колко настоявате за това“, каза Дачешин.

Той отбеляза, че единственият начин родителите да разберат пола на детето си е да се свържат с чуждестранна частна клиника или да се свържат с лекар, например от Хонконг, където правилата са малко по-гъвкави.

Що се отнася до политиката на Китай за контрол на раждаемостта, тя отдавна е сред най-известните в света. В средата на 20-ти век страната имаше изключително висока раждаемост, което представляваше заплаха за икономическото развитие и снабдяването с ресурси.

За да се ограничи растежът на населението, бяха въведени строги мерки за семейно планиране, а от 1979 до 2015 г. беше в сила политиката на „едно дете“, при която на повечето градски двойки беше позволено да имат само едно дете.

През 2015 г. Китай облекчи правилата и позволи на всички двойки да имат две деца, а през 2021 г. беше взето решение да се разрешат три деца с държавни стимули като данъчни облекчения и субсидии.