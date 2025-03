За италианско-шведската харизма на Изабела Роселини се носят легенди във филмовия и рекламния свят. Тя е икона. Безспорно. Тя е икона в очите на великите мъже като Дейвид Линч, братя Тавиани, Мартин Скорсезе, Гари Олдман, Кристиан де Сика и други. Но зад кулисите на нейния любопитен свят стои една друга не по-малко вълнуваща личност – дъщеря й Елетра-Ингрид Роселини Видеман. Разказът за тези две жени е като сценарий за филм с красиви декори, силни характери, много мистерия и необходимите завои в живота.

Снимка: Getty Images

Когато на 26 юли 1983 г. Елетра-Ингрид Роселини Видеман се появява на бял свят, тя вече носи в себе си семейния код – запазената марка за необикновеност. Кръстена според фамилните традиции, тя наследява не само аристократичното звучене на името си, но и артистичната чувствителност на своята майка – Изабела Роселини, и иконичната ѝ баба – Ингрид Бергман.

Снимка: Getty Images

А формулата на нейната красота? Да, тя е специална – красив ум и запомняща се външност. Баща й е американският модел и бизнесмен Джон Видеман, който напуска майка й, когато Елетра е на три години. Изабела отглежда дъщеря си сама, съчетавайки кариерата си в киното и модата с ролята на всеотдайна майка. А дъщеря ѝ попива този свят с лекота, която само истинските бохеми могат да носят с такава непринуденост.

Елетра завършва частния колеж The New School в Ню Йорк с диплома по международни отношения, а след това продължава образованието си в престижното London School of Economics, където получава магистърска степен по биомедицина. Но когато една млада жена е едновременно интелигентна и зашеметяващо красива, модният свят неминуемо я открива. Още на 20 години тя е забелязана от легендарния фотограф Брус Уебър, който я заснема за кампания на Abercrombie & Fitch. Това е само началото. Тя застава пред обективите на най-добрите в жанра като Марио Тестино, Ани Лейбовиц, Патрик Демаршелие… Следват корици за Elle, GQ и Vogue, дефилета за Алберта Ферети и Даян фон Фюрстенберг., а през 2006 г. тя става новото лице на Lancôme – наследявайки мястото на майка си в света на висшата козметика.

Снимка: Getty Images

В един момент обаче Елетра усеща, че трябва да намери нов фокус. Натискът на модния свят и постоянното състезание със собствения си имидж започват да й тежат. Тогава се ражда "Impatient Foodie". Проектът съчетава нейната любов към храната и нуждата от бързи, но качествени кулинарни решения. През 2017 г. издава едноименната книга, в която показва как добрата храна може да бъде и лесна, и достъпна. Но истинският ѝ ренесанс настъпва с Mama Farm – семейната ферма на Изабела Роселини, основана през 2013 г. в Брукхейвън, Ню Йорк. От 2019 г. Елетра поема ръководната роля там, превръщайки я в център за устойчиво земеделие и културен обмен. "Това е моят начин да съчетая всичко, което обичам – природата, храната и създаването на една по-осъзната общност", споделя тя в интервю за GOOP. За нея животът на село е пълен с възможности за учене и разбира, че когато преследва любопитството си, животът й дава неочаквани отговори за смисъла на живота. На фермата цялото семейство отглежда кокошки, пуйки, кози и овце, както и множество кучета от различни породи, но също така се впускат в търсене на творчески подходи към ученето и живота.

Днес Елетра живее буквално на крачка от Mama Farm, заобиколена от любов и семейна хармония. През 2018 г. тя става майка на първия си син – Ронин, а през 2021 г. се ражда вторият ѝ син – Вигго. След осем години партньорство с актьора и музикант Калеб Лейн, двамата официално сключват брак през май 2023 г. в Бруклин. А Изабела? Тя е не просто горда майка, но и обожаваща баба, която прекарва всеки възможен миг с внуците си, докато продължава да добавя нови точки в своите артистични и земеделски проекти.

Историята на Изабела Роселини и Елетра-Ингрид Роселини Видеман е нещо повече от просто хроника на известна фамилия. Двете жени ни показват, че истинският успех не е само в светлините на прожекторите, а в това да намериш своето място, където можеш да създаваш, да обичаш и да живееш според собствените си правила. Независимо дали крачат по червения килим, готвят по интересни рецепти или отглеждат биодинамични зеленчуци, Изабела и Елетра са олицетворение на вечната формула на жените – красота, интелигентност, стил, увереност и поглед към бъдещето.