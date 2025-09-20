/ Лайфстайл

София Лорен на 91: Кои са двамата мъже, останали завинаги в сърцето ѝ (СНИМКИ)

Две бурни любови и истински отношения, които помни цял живот
20 Септември 2025
LadyZone.bg
София Лорен на 91: Кои са двамата мъже, останали завинаги в сърцето ѝ (СНИМКИ)

София Лорен, една от най-емблематичните актриси в историята на киното, е преминала през множество лични и професионални връзки, но двама мъже се открояват над всички - нейният съпруг и актьорът, с когото тя имаше силна, но сложна емоционална връзка.

На 20 септември актрисата празнува рожден ден. Тя е позната с ролите си в "Two Women", "Marriage, Italian Style", "Yesterday, Today and Tomorrow" и много други. 

Освен че е запазила впечатляваща си кариера и харизма през годините, тя е останала вярна и на любовта. Интересната ѝ житейска история е придружена от бурни любови и истински отношения.

Мъжете в живота на София Лорен

Карло Понти

Карло Понти е най-важният мъж в живота на София Лорен.

Двамата се запознават още когато тя тийнейджърка през 1950 г. Лорен е на 15, а Понти на 37 години. Тогава Понти все още е бил женен за Джулиана Фиастри и отношенията му със София започват тайно.

Снимка: Getty Images

През 1957 г. те се женят "по доверие" в Мексико, въпреки че юридически бракът е анулиран по-късно поради обвинения в двубрачие. 

През 1966 г. становището става окончателно легално. Понти се развежда с първата си съпруга във Франция, получава развод, и двамата се женят официално. Те имат и двама синове - Едоардо и Карло Понти. 

Бракът им трае до смъртта на Карло Понти през 2007 г. София Лорен е дълбоко обвързана с него не само личностно, но и професионално и творчески. За София Лорен, той е мъжът с когото тя споделя целия си живот - от възходите и паденията в киното до личните радости и трудности. 

Снимка: Getty Images

Кери Грант 

Кери Грант също е актьор, с когото София Лорен преживява силни емоции, но не е станал неин съпруг. 

Те се срещат за първи път по време на снимките на филма "The Pride and the Passion" от 1957 г., и между тях се заражда близка връзка. 

Снимка: Getty Images

В различни интервюта и в нейната автобиография София споделя, че Кари Грант ѝ е предложил брак, но тя му отказва, защото е обвързана с Понти и защото усеща, че Понти е нейният "дом". 

Въпреки че връзката ѝ с Грант не продължава, неговото присъствие в живота ѝ също оставя силен отпечатък. Той остава символ на едно "какво би било" – важно и романтично, но не го определя като истинската любов.

Снимка: Getty Images

Какви са страховете на София Лорен - вижте в следващото видео. 

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Ключови думи:
  • Нина Добрев и Зак Ефрон: Секси по бански и на яхта заедно (СНИМКИ)
    Нина Добрев и Зак Ефрон: Секси по бански и на яхта заедно (СНИМКИ)
  • Деян Донков и Анна Кошко за любовта, сцената и силата на втория живот на дрехите (ВИДЕО)
    Деян Донков и Анна Кошко за любовта, сцената и силата на втория живот на дрехите (ВИДЕО)
    bTV
  • Заешки бретон - най-елегантният тренд при прическите тази есен (СНИМКИ)
    Заешки бретон - най-елегантният тренд при прическите тази есен (СНИМКИ)
    Коса
  • Сезонът на тиквата - есенната тайна за здраве и красота (ВИДЕО)
    Сезонът на тиквата - есенната тайна за здраве и красота (ВИДЕО)
    Диети
  • Връзки за обувки, в които тийнейджърите ще се влюбят (СНИМКИ)
    Дом и семейство
  • Мисъл на деня от Доген
    Мисъл на деня
  • Мисъл на деня от Мориц Корнелис Ешер
    Мисъл на деня
  • „Ако ракията беше човек, щеше да е българският Бай Ганьо, но по-интелигентен“

Advertorial

  • Пробиотици при акне? Ето как помагат
    Пробиотици при акне? Ето как помагат
  • Стъпка по стъпка: как да научим котето да използва котешка тоалетна
    Стъпка по стъпка: как да научим котето да използва котешка тоалетна
  • Детският имунитет под лупа: практични съвети за родителите преди есента
    Детският имунитет под лупа: практични съвети за родителите преди есента
  • Изгодни промоции на акумулатори - кога и как да се възползвате?
    Изгодни промоции на акумулатори - кога и как да се възползвате?
Ще ви хареса
  • Огнени метеори осветиха небето над Полша (ВИДЕО)
    Огнени метеори осветиха небето над Полша (ВИДЕО)
    Видео
  • Защо корабът "Титаник" ще изчезне напълно до 2030 г. (ВИДЕО)
    Защо корабът "Титаник" ще изчезне напълно до 2030 г. (ВИДЕО)
    Видео
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата