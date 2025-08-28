Откриването на 82-рото издание на Венецианския филмов фестивал събра холивудски звезди, световни режисьори и протести за Газа. Сред най-големите имена, които вече пристигнаха (и се очаква да дойдат в близките дни) на прочутия Лидо във Венеция, са Джулия Робъртс и Джордж Клуни, както и режисьори от ранга на Катрин Бигълоу, Гийермо дел Торо и Джим Джармуш.

Докато директорът на фестивала Алберто Барбера и президентът на журито Александър Пейн искаха акцентът да остане върху звездните премиери през следващите дни, вниманието беше привлечено от протести за Газа.

Погледите на кинофестивала естествено бяха събрани и от бляскавите, елегантни и стилни тоалети от червения килим във Венеция през 2025 г. - вижте по-долу от снимките най-добре облечените звезди досега!

Снимка: Getty Images

Кейт Бланшет избра черна рокля Armani Privé и бижута Louis Vuitton High Jewelry на премиерата на филма La Grazia.

Снимка: Getty Images

Тилда Суинтън също заложи на бляскава и елегантна визия за премиерата на филма на 27 август - обемна черна пола и бяла блуза.

Снимка: Getty Images

Фернанда Торес беше облечена в тоалет на Armani Privé в телесен цвят.

Снимка: Getty Images

Барбара Палвин заложи на черна рокля Intimissimi с дълбока цепка на лявото бедро и детайли от дантела.

Снимка: Getty Images

Хайди и Лени Клум също бяха облечени с тоалети на Intimissimi - съответно в кремаво и черно.

Снимка: Getty Images

Певицата Rose Villain събра погледите с ексцентричната си прическа и рокля с дълбоко деколте по време на 82-рия международен филмов фестивал в италианския град.

Снимка: Getty Images

Режисьорът Паоло Сорентино присъства на червения килим на "La Grazia".

Снимка: Getty Images

Легендарните Франсис Форд Копола и Вернер Херцог също преминаха по червения килим за премиерата на лентата.

Снимка: Getty Images

Лора Дърн

Снимка: Getty Images

Джордж Клуни

Вижте повече за кинофестивала във Венеция в следващото видео:

