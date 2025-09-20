На 20 септември е родена София Лорен. Тя преживява наистина бедно детство, като още на 16 започва кариерата си в киното.

Хороскопът на Алена за деня, в който е родена София Лорен. Какво очаква всяка зодия в любовта през месец септември вижте във видеото. А ето тук вижте какво предстои на всички зодии днес.

ОВЕН

Близките ви и любимите ви хора не са съгласни да ви подкрепят в рискованите начинания, които са ви обсебили до степен да не разсъждавате с разума си. Отдалечили сте се и заради ината си не сте готови да простите и да се отдадете на сексуални наслади.

ТЕЛЕЦ

Вечерта си дайте почивка и отидете на ресторант или на гости във ваши приятели или роднини, но само ако тяхната компания ви е приятна. Ако сте съхранили любовта си и сте избегнали дистанцията, се отдайте на сексуални удоволствия.

БЛИЗНАЦИ

Близките ви може да не ви успокоят, ако сте разстроени, но и агресивни с тях вечерта, докато споделяте разочарованието си от деня. Не се надявайте на сексуални удоволствия, при положение, че сте изнервили любимия си.

РАК

Не си създавайте проблеми в личните отношения, само заради слухове, без да знаете дали се отнасят за вас. Ако не си създавате несъществуващи лични драми, ще изживеете невероятни интимни мигове.

ЛЪВ

Вечерта бъдете внимателни и предпазливи с близките си. Не пътувайте, ако не сте ги предупредили. Сексуалните удоволствия ще ви заредят с нови сили и ще превърнат нощта ви в незабравима.

ДЕВА

Изпитвате желание да прекарате вечерта извън дома си, с колеги или приятели, но ви съветвам да се приберете у дома при партньора и децата си, ако сте семейни. Бъдете мили с любимите си хора и не пропускайте интимните мигове. Несемейните да не пропускат покана и да отидат на вечерята.

ВЕЗНИ

Посветете част от времето на семейството си. Не пропускайте да дадете израз на чувствата си пред любимия човек. Несемейните жени може точно днес да срещнат подходящия партньор. Вечерта се отдайте на романтика и сексуални наслади.

СКОРПИОН

Заради разходи, които не сте споделили с вашите близки, ви очакват разправии заради липса на достатъчно стабилен семеен бюджет. Вечерта рискувате да се лишите от сексуалните удоволствия, само защото сте се изпокарали.

СТРЕЛЕЦ

В личен план не е изключена нова романтична връзка, която може да ви създаде проблеми и да не успеете да се освободите от нея, ако сте семейни. Сексуалните контакти с малко познати партньори са причина за инфекциозни заболявания.

Ако сте пропуснали да видите какво предстои за всяка зодия в любовта през месец септември вижте във видеото тук:

КОЗИРОГ

Любовта ви заобикаля, но сте си виновни сами, ако все още не сте омъжени. Бъдете отговорни към интимната си , ако я имате до себе си. Интимните ви отношения може да се окажат в криза, ако не надмогнете прекалените си претенции, които изнервят партньора ви.

ВОДОЛЕЙ

Неизпълнени обещания към партньора си и децата са причината за конфликти във вашето семейството. Разходи, свързани с ремонти, ще ви натоварят допълнително. Вечерта сте готови да си легнете рано и да се откажете от секса, заради нежеланието ви да обясните поведението си.

РИБИ

У дома сте склонни да разпореждате и да критикувате, но няма да срещнете разбиране, а ако това се случи, ще мъстите с мълчание. Най-голямото наказание, които искате да наложите е отказът ви от сексуални удоволствия, който със сигурност ще изнерви вас самите, а не партньора ви.

