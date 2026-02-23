Вероятно мнозина от нас помнят времената, в които се вярваше, че не трябва да седим близо до телевизора - защото той има силно излъчване, което може да навреди на здравето ни.

Така телевизорът бе „нарочен“ за най-опасното нещо в дома. Днес това може да ни се струва малко смешно, но факт е, че скрита заплаха има навсякъде около нас. И докато с някои вредни предмети може да се примирим, то други са наистина опасни за здравето.

Контейнери за храна

Опасност:

Често имат в състава си бисфенол А (BPA) и стирол. Ето защо е добре да се замислим дали наистина имаме нужда от тях.

Бисфенол А прониква в храната при нагряване в микровълнова печка. Той постепенно се натрупва в организма и може да предизвика обостряне на заболявания. Наличието на химичното съединение се обозначава с цифра 7 в триъгълник върху опаковката. Стиролът оказва силно въздействие върху черния дроб и репродуктивната система.

Какво може да направим:

Да заменим пластмасовите съдове със стъклени или керамични. Или да изберем контейнери от полиетилен или полипропилен.

Тефлонови съдове

Опасност:

При високи температури политетрафлуоретиленът, който прави тефлона незалепващ, отделя токсичен газ. Проучвания при животни показват, че съединението може да предизвика рак, увреждане на черния дроб и автоимунни проблеми.

Какво може да направим:

Да изберем съдове от неръждаема стомана или чугун. Ако все пак не искаме да се отказваме от тефлоновите, на бива да използваме нож или вилица върху тях и винаги да ги мием деликатно - с мека гъба в топла вода.

Завеси за душ

Опасност:

Изработва се основно от поливинилхлорид (PVC) - вещество, което може да раздразни дихателните пътища, да увреди нервната система, черния дроб и бъбреците, както и да предизвика гадене, главоболие и загуба на координация. Особено токсично е при контакт с гореща вода, отделяйки летливи съединения, които се отлагат в белите дробове.

Какво може да направим:

Да използваме завеси от нетоксичен пластмасов материал (PEVA) или естествени материи като памук, бамбук, конопено влакно и други.

Снимка: iStock

Гъби за миене на съдове

Опасност:

Кухненската гъба може да бъде истински „развъдник“ на бактерии. Дори нещо повече – тя може да бъде до 200 000 пъти по-мръсна от тоалетната седалка и да съдържа над 300 вида бактерии, причиняващи сериозни инфекции. Само след една седмица използването им води до развитие на плесен и гъбички.

Какво може да направим:

Да запомним, че срокът на живот на гъбата е една седмица. И да не се опитваме да я „рециклираме“ за почистване на банята.

Килими

Опасност:

Естествените тъкани вече рядко се срещат в съвременните жилища. Днес повечето килими са синтетични – нещо, което ги превръща в истински „прахосъбирачи“ на различни канцерогени като бензол, акрил и други химикали. Те могат да увредят нервните окончания и да влошат респираторни заболявания.

Новите килими често се третират с изкуствени бои и вещества против замърсяване, съдържащи токсични химикали. Особено опасни са огнеупорните килими. Летливите вещества, които се отделят от тях, попадат в белите дробове и могат да доведат до алергии или оток.

Какво може да направим:

Ако имаме синтетичен килим, поне веднъж на шест месеца трябва да го изпираме, а на всеки две седмици да го изтупаме навън. При покупка е добре да обърнем внимание на дължината на косъма - колкото е по-дълъг е, толкова по-трудно се поддържа. Това е особено важно за хората с алергии, тъй като натрупаният прах може да предизвика обостряния.

Къде в България изработват килими, които с красотата и качеството си красят дори дворци - вижте във видеото:

