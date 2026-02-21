Навън е студено, вали сняг – и няма нищо по-хубаво от това да сме на топло вкъщи. В подобни моменти отоплението има ключова роля в това.

Но ако не ви е достатъчно комфортно, може би не си давате сметка, че причината за „студените крака“ може да се крие в нещо съвсем елементарно – мръсните радиатори. Те често работят едва на половина от капацитета си, защото вътрешните им канали са пълни с прах. Резултатът - по-малко топлина, по-високи сметки и значително по-лошо качество на въздуха.

Радиаторът не е само отоплителен елемент, но и отличен „архиватор“ на всичко, което се носи във въздуха - от цигарен дим до кучешка козина и ежедневен прах. Когато не е почистен, той изисква и повече енергия, за да достигне до желаната температура.

Почистването на радиатора - енергийна необходимост

Радиаторите работят на принципа на конвекция – затоплят въздуха, който след това се издига и циркулира из цялата стая. Но ако вътрешните им канали са запушени с прах, мръсотия и малки частици, тази процес се забавя. Топлината не се разпределя равномерно, ефективността на отоплението намалява, а ние увеличаваме енергопотреблението за същия ефект на отопление.

Запушените радиатори могат да намалят енергийната ефективност на отоплението с до 15–20%.

Снимка: iStock

Прост трик, който всеки може да приложи – за 2 минути

През последните години интернет бе завладян от прост, но гениален метод, демонстриран от изобретателен потребител на TikTok - почистване на радиатора с помощта на сешоар. Никакво развиване на винтове, никакви специални приставки, никакво търсене на четки в специализирани магазини. Процесът е супер лесен – и същевременно напълно ефективен.

Как да почистите радиатор със сешоар

Подгответе пространството – поставете голяма влажна кърпа под радиатора. Тя ще събере мръсотията, която ще издухате от вътрешността.

– поставете голяма влажна кърпа под радиатора. Тя ще събере мръсотията, която ще издухате от вътрешността. Включете сешоара - насочете го към прорезите на горната част на радиатора. Използвайте средна или висока температура и настройте силата на въздуха на максимум.

- насочете го към прорезите на горната част на радиатора. Използвайте средна или висока температура и настройте силата на въздуха на максимум. Прах, косми и отломки ще започнат да падат в долната част на радиатора – директно върху подготвената кърпа.

ще започнат да падат в долната част на радиатора – директно върху подготвената кърпа. Завършете с влажна кърпа - използвайте я, за да избършете външната част на радиатора и всички ръбове, където последният слой прах обикновено се задържа.

Колко често да почиствате радиаторите

Експертите по енергийна ефективност препоръчват радиаторите да се почистват основно два пъти годишно – преди началото и след края на отоплителния сезон. Ако имате домашни любимци или живеете в прашна среда (например до натоварен път), почиствайте по-често – на всеки няколко месеца.

Ако искате да повишите ефективността на отоплителната си система още повече, обмислете и следното:

Редовно обезвъздушаване на радиаторите – въздухът в системата забавя циркулацията на топлата вода.

– въздухът в системата забавя циркулацията на топлата вода. Монтаж на отразяващи фолиа за радиатори, които връщат топлината обратно в стаята (не в стената).

за радиатори, които връщат топлината обратно в стаята (не в стената). Термостати и интелигентни отоплителни системи, които автоматично регулират енергопотреблението.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER