Мокрите обувки и горещият радиатор са като онзи токсичен романс, за който всички знаят, че ще завърши зле, но на който никой не може да устои. Те изглеждат създадени един за друг, но тяхната „любовна история“ почти неизбежно свършва трагично.

Затова преди да сложите за пореден път любимите си обувки на „топлата“ поставка, прочетете нататък, за да разберете защо рискувате повече от просто модна катастрофа.

Откъде идва „опасността“

Вероятно си мислим – какво толкова, в крайна сметка, може да се обърка? Всичко, което искаме е сухи крака за сутрешните задачи и приятно усещане, когато отново излезете навън в студа.

Но този на пръв поглед невинен метод всъщност е една от онези градски грешки, които могат да ни струват скъпо. Не става въпрос само за естетическа катастрофа за обувките, за които сме платили прекалено висока цена. Става въпрос за сериозна опасност за дома ни, отоплителните системи и безопасността ни. Въпреки че изглежда логично решение, комбинацията от влага, синтетични материали и директна топлина е рецепта за проблеми, за които повечето хора се сещат едва когато усетят дим или получат сметката за ток.

Когато „топло“ се превърне в „горещо“

Сушенето на обувки на радиатор, особено на преносими електрически печки, не е просто невинно начинание – това е потенциален пожар в хола ни.

Снимка: iStock

Съврменните обувка често са направени от синтетични материали, пяни и лепила – които не са термично стабилни и лесно могат да се възпламенят. А водата, капеща от мокра обувка в електрическото устройство, може да предизвика късо съединение.

Неефективност на енергията

Ако възможността за пожар не е достатъчно убедителна, то „болката“ в портфейла може да го направи. Отоплителната система – било то термопомпа, централно отопление или класическа печка, работи на принципа на свободната циркулация на въздуха.

И когато поставяме на радиатора мокри обувки, чорапи и стелки, ефективно задушаваме потока на топлината. Ако въздушната циркулация е блокирана, термостатът не отчита реалното състояние на помещението, така че системата трябва да работи по-дълго и по-интензивно, за да достигне желаната температура.

А резултатът е един - по-високи сметки.

Снимка: iStock

Престъпление срещу модата

Да бъдем честни – добрите обувки се намират трудно и не са евтини. Защо тогава да ги съсипваме за един следобед? Химията тук е проста и безмилостна. Повечето съвременни обувки (маратонки, туристически ботуши) използват термоактивни лепила за свързване на подметката и горната част.

Когато това лепило е изложено на директната, агресивна топлина на радиатора, то може да се омекоти и да загуби залепващата си сила. Така се стига до подметки, които просто се отлепят по средата на разходка.

Историята е още по-тъжна при естествени материали като кожа, набук и велур. При допир със силна топлина материалът губи естествените си масла, става твърд, чуплив и започва да се напуква.

Така че, следващия път, когато се решим да сложим мокрите обувки на радиатора, добре е да се сетим - те не са стек, който да „метнем“ на грила. Радиаторът трябва да топли нас, а не подметките ни.

