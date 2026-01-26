И двете ми деца, на 5 и 10 години, боледуваха от грип в началото на 2026 година. Притесненията са големи, както и страхът, тъй като грипът при децата често протича по-тежко и може бързо да доведе до усложнения. Високата температура и внезапното влошаване на състоянието ме накараха да потърся своевременно лекарска помощ още при първите признаци на заболяването.

Колко висока температура е опасна за децата?

Трябва ли да я свалям веднага?

Кога да потърся лекар?

Нормално ли е да са толкова отпаднали и сънливи?





Това бяха въпросите, които не спираха да се въртят в главата ми, както се случва на всяка майка, когато детето ѝ се разболее.

Техните отговори потърсих от д-р Тодор Тодоров, който е педиатър и общопрактикуващ лекар с повече от 15 години медицински опит. Завършва Медицински университет – София през 2007 г. През 2014 г. придобива специалност по Детски болести, а през 2024 г. – по Обща медицина.

Снимка: Личен архив/iStock

Д-р Тодоров, кои са най-честите и изразени симптоми при грип? Как майките да разберат, че става дума за грип, а не за настинка?

Най-честите симптоми са високата температура с втрисане, силната отпадналост, болките в ставите и мускулите, сухата дразнеща кашлица. Както и главоболието, които се появяват внезапно за няколко часа и това е всъщност, което отличава грипа от обикновената настинка. Грипът обича зимата и започва да поваля своите жертви през декември, януари и февруари, а не рядко и през март. Настинката царува през меката и дъждовна есен.

Кога задължително трябва да се посети лекар? Трябва ли да изчакаме симптомите да се проявят по-отчетливо или веднага да заведем детето при педиатър?

Винаги съветвам родителите да изчакат през първите 24 часа и да започнат лечение със симптоматични средства и витамини на децата у дома. Организмът има нужда от почивка и покой, топла храна и течности. Ако детето е кърмаче под 1 година, родено е недоносено или е с хронично заболяване, е уместно да се направи преглед скоро след появата на симптомите.

Колко висока температура е опасна за децата и колко дни е нормално да поддържат температура?

Повишаването на температурата е първият и най-важният защитен механизъм, който се включва при всяка инфекция. Родителите се страхуват, дори изпитват фобия от “температурата”, но всъщност тя е най-силният съюзник на детето, най-верният страж. Нормално е повишената телесна температурата да се задържи 3 до 5 дни, като през през първите 48–72 часа достига стойности 39-40 градуса и се поддава най-трудно на сваляне. Ако на 4-тия или 5-тия ден температурата все още е висока или се е появила отново след кратко затихване, това е знак за усложнение.

Снимка: Личен архив/iStock

Трябва ли да сваляме температурата веднага или да изчакаме?

Моят съвет като педиатър и като родител е да оставим имунната система да се бори с инфекцията като подпомагаме, а не потискаме нейната реакция. Давайте температуропонижаващи лекарства само над 38,5 градуса. Не се фиксирайте в термометъра и честото мерене на температурата. Наблюдавайте детето. Ако е с 38.5 градуса, но е активно, приема храна и течности и си играе, не давайте. Все пак ако детето е имало фебрилни гърчове, е уместно да се даде антипиретик и при по-ниска температура. Ако детето повръща и не може да приема течности, използвайте супозитории, съобразени с теглото на детето.

Опасна ли е кашлицата при грип и кога тя е сигнал за усложнение?

Грипът често започва със суха и мъчителна кашлица, защото грипният вирус атакува лигавицата, покриваща трахеята и води до трахеит. Първите дни кашлицата е дразнеща и много трудно се отделят секерети - затова се нарича непродуктивна. След няколко дни кашлицата става продуктивна – започват да се отделят секрети, които първоначално са бистри, но ако настъпят усложнения, придобиват жълт, до жълто-зелен цвят.

Това, че детето е отпаднало и сънливо често плаши родителите – това нормално ли е?

Силната отпадналост и сънливост са характерни симптоми на грипа. Затова постелният режим, оводняването, приемът на витамини и антивирусни медикаменти е в основата на правилното и ефективно лечение. Ако детето е сънливо, оставете го да спи и да почива, но го будете на всеки 2-3 часа, за да му предлагате течности и малко храна.

Ако в семейството има повече от едно дете – как да се предпазят останалите деца от заразяване?

Отделете болното дете в самостоятелна стая, където да бъде в покой, да почива, да се храни и да спи. Не позволявайте на другите деца да влизат. Полагайте стриктна хигиена на „горещите точки“ като дезинфекцирате по няколко пъти на ден. Болното дете трябва да има собствени прибори, чаша и кърпа. Грипният вирус се предава основно чрез въздушно-капков механизъм при кихане, кашляне и говор със заразно болен, както и при докосване на наскоро заразени повърхности и предмети. Проветрявайте често. Научете здравите деца да мият ръцете си веднага след като са били в обща стая или преди хранене. Припомнете им етикета при кихане - в лакътя си или в еднократна кърпичка. Ако все пак се наложи децата да са в една стая макатр и за кратко, сложете маска на болното дете.

Какви са тревожните симптоми, при които трябва спешно да се търси лекар – например детето не се подобрява в продължение на N на брой дни, прекалено дълго е отпаднало, поддържа много висока температура, която не се повлиява и т.н.?

Не трябва да се отлага преглед при личния лекар, при педиатър или да се отиде в спешен център, ако не можете да събудите детето или детето веднага заспива отново, докато му говорите, ако изглежда неадекватно, объркано или не ви разпознава, ако е сънливо със сухи устни, не приема течности и ходи рядко по малка нужда, ако се оплаква от силно главоболие или скован врат, ако диша учестено и се оплаква от болки в гърдите. Ако детето се е подобрявало за ден-два и изведнъж повиши отново температура и се появи кашлица, вероятно настъпва усложнение.

Снимка: Личен архив/iStock

Има ли характерен и опасен симптом на върлуващите щамове грип в момента, за които да следим и внимаваме?

Тази година доминиращият грипен вариант е подвариантът на грип тип A(H3N2) subclade K (известен по-рано като J.2.4.1). Щамовете H3N2 често протичат по-агресивно в сравнение с грип тип B или H1N1 (свински грип), особено при малки деца и възрастни над 65 години. Симптомите не се отличават от класическия грип, но е характерено внезапният и бърз дебют на силна отпадналост и слабост, главоболие и фебрилитет над 39 градуса. При щамовете H3N2 не е рядко срещано децата да се оплакват от гадене, повръщане, липса на апетит и дори диария.

Вижте в анкетата ни как хората се предпазват от грип:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER