4-годишно дете почина от усложнения на грип. Майката има послание за другите родители

„Тя вероятно беше най-здравото от всичките ми деца,“ споделя с болка майката
19 Януари 2026
С рокля на Елза от „Замръзналото кралство“ - така ще бъде облечена в последния си път малката Елора Ан Ръд. Четиригодишното момиченце е починало след усложнения от грип, а майка й има важно послание за другите родители, пише CNN. 

„Тя вероятно беше най-здравото от всичките ми деца,“ споделя с болка майка ѝ Сара Ръд. За семейството от САЩ трагедията е необяснима и опустошителна. Те никога не са си представяли, че обикновен грип може да завърши по такъв начин. 

Грип и усложнения

Историята на Ели е част от тревожната статистика в САЩ - по последна актуализация най-малко 32 деца там са починали от грип. Предходният сезон 2024–2025 г. постави мрачен рекорд – 289 детски смъртни случая. В България по това време втора област обявява грипна епидемия - след Варна и област Добрич въведе противоепидемични мерки, като учениците преминават към дистанционно обучение.

Две области са в грипна епидемия – Варна и Добрич, Бургас е на прага на епидемия

Смъртта на Ели Ръд е болезнено напомняне колко крехък може да бъде детският живот и колко непредсказуеми могат да бъдат усложненията от на пръв поглед обикновено заболяване. 

Грипът пристигна в дома на Ръд в Огдън, Юта, около Коледа. Сара, майка на четири деца, е първата, която се разболява. След нея се разболява 14-месечната Дани, която, след висока температура, се възстановява бързо; бащата Майкъл и трите им по-големи деца – Мери Джейн (6 г.) Ели; и 3-годишният Кайлър. Високата температура е била един от симптомите за всички заболели в семейството.

Как се предпазвате от грипа: Пиете ли кандамин и самахан? (ВИДЕО)

В началото на годината 4-годишната Ели се буди от силна кашлица, заради което отиват в болница. Резултатите от тестовете за грип и аденовирус (респираторнa вируснa инфекция) са положителни. Там майката разбира, че кашлицата на Ели се нарича круп - синдромът се характеризира с т.нар. „лаеща кашлица“, спаднал или дрезгав глас и наличие на характерен звук – стридор, който се чува при вдишване и издишване. През нощта детето имало оплаквания от болки в корема, а на следващия ден запова да повръща кръв. Рентгенът показва, че момиченцето е развило пневмония, а по-късно се появява и сепсис. 

Парамедиците я транспортират с хеликоптер до Детската болница в Солт Лейк Сити, но усложненията - съсиреци на кръвта и други, не спират. Стига се дори до инсулт, а малко по-късно до фатален край. 

Имунитет през зимата: Защо се разболяваме и как да се предпазим

Посланието на една майка

Попитана дали има послание за други родители, Сара казва, че смъртта на Ели е накарала семейството да преосмисли важността на противогрипните ваксини. 

"Тя нямаше медицински проблеми. Нямапе екзема, няма кариеси в зъбите, нищо. Тя беше напълно здрава. Нямам представа защо я удари толкова силно. Обичаме и ни липсва нашата мила Ели повече, отколкото думите могат да опишат" - споделя майката. 

С какво българите се предпазват от грип - вижте във видеото.

