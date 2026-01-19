След като в някои области в страната вече официално обявиха грипна епидемия, в традиционната седмична анкета на Ladyzone.bg ви питаме как се предпазвате от грипа.

Ситуацията в страната: Къде е обявена епидемия?

8 мощни натурални aнтибиотика, които имате вкъщи (СНИМКИ)

Към момента няма национална грипна епидемия. Въпреки това област Варна е първата, която обяви епидемия поради висока заболеваемост, въвеждайки дистанционно обучение. Област Добрич също е официално в епидемична обстановка от 19 до 25 януари 2026 г. Мерките включват онлайн уроци, засилен филтър и забрана за свиждания в болниците.

Под висок риск остават Бургас, Силистра, Хасково, Ямбол, Перник, а също и в София-област отчитат сериозен ръст и са в предепидемична обстановка.

Предпазват ли се от грипа българите и как?

Отговорите са толкова разнородни! Някои хора полагат допълнителни усилия за това да не се разболеят, а други разчитат на изграден имунитет и повече спорт. Ето част от вашите интересни коментари:

  • „Преди дни се върнах от топлите страни и ми е малко сложно да мисля за студа!“
  • „Като спортуваш повече, си здрав.“
  • „Консумирам черен кимион и джинджифил“
  • „Правим си лимонада“.
  • „Надявам се да не ме хване.“

За какво помагат кандамин и самахан?

  • Кандамин е билков хранителен продукт, използван за подпомагане на имунната система и облекчаване на симптоми при настинка и грип.
  • Самахан е традиционна аюрведична билкова напитка на прах, която се разтваря в гореща вода и се приема за превенция и облекчаване на простудни и грипни симптоми.

 

За да се чувствате по-добре без лекарства, може да опитате превантивна грижа за имунитета на организма ето така:

Грипът през януари 2026: 10 домашни трика, за да се почувствате по-добре (СНИМКИ)

Вижте какво още споделиха българите за грипа ето тук:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER