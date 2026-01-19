След като в някои области в страната вече официално обявиха грипна епидемия, в традиционната седмична анкета на Ladyzone.bg ви питаме как се предпазвате от грипа.
Ситуацията в страната: Къде е обявена епидемия?
Към момента няма национална грипна епидемия. Въпреки това област Варна е първата, която обяви епидемия поради висока заболеваемост, въвеждайки дистанционно обучение. Област Добрич също е официално в епидемична обстановка от 19 до 25 януари 2026 г. Мерките включват онлайн уроци, засилен филтър и забрана за свиждания в болниците.
Под висок риск остават Бургас, Силистра, Хасково, Ямбол, Перник, а също и в София-област отчитат сериозен ръст и са в предепидемична обстановка.
Предпазват ли се от грипа българите и как?
Отговорите са толкова разнородни! Някои хора полагат допълнителни усилия за това да не се разболеят, а други разчитат на изграден имунитет и повече спорт. Ето част от вашите интересни коментари:
- „Преди дни се върнах от топлите страни и ми е малко сложно да мисля за студа!“
- „Като спортуваш повече, си здрав.“
- „Консумирам черен кимион и джинджифил“
- „Правим си лимонада“.
- „Надявам се да не ме хване.“
За какво помагат кандамин и самахан?
- Кандамин е билков хранителен продукт, използван за подпомагане на имунната система и облекчаване на симптоми при настинка и грип.
- Самахан е традиционна аюрведична билкова напитка на прах, която се разтваря в гореща вода и се приема за превенция и облекчаване на простудни и грипни симптоми.
За да се чувствате по-добре без лекарства, може да опитате превантивна грижа за имунитета на организма ето така:
Вижте какво още споделиха българите за грипа ето тук:
Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK
Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM
Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK
Последвайте ladyzone.bg във VIBER