Микровълновата е истинско чудо на съвременните технологии – храната може да се превърне от леденостудена в гореща за секунди. Но има няколко неща, които никога не бива да се поставят в микровълновата. Някои от тези неща са доста често срещани и може дори днес да сте допуснали една от тези грешки.

Храни, които не трябва да се топлят в микровълновата печка

Люти чушки

Лютите, оранжевите или зелените чушки съдържат съединение, наречено капсаицин, което им придава лютивост. Когато лютите чушки се нагряват, особено ултралютите, капсаицинът се изпарява във въздуха на микровълновата. Отварянето на вратата на микровълновата ви излага на изпарения, които могат да раздразнят и изгорят белите дробове, гърлото, очите и носа.

Сварени яйца

Писнало ви е от студени яйца за обяд, затова слагате едно в микровълновата за 15 секунди. Всичко изглежда наред, докато не разрежете яйцето и то не експлодира – по целия ви офис, компютъра ви и по вас самите. Независимо дали са с черупки или обелени, твърдо сварените яйца, загряти в микровълнова фурна, отделят пара. Парата не може да излезе от белтъците, така че налягането се натрупва. Когато режете (или още по-лошо, отхапете) яйцето, парата се освобождава мигновено.

Картофи

Не се притеснявайте, все още можете да приготвите картофите си бързо в микровълновата, но ако решите да ги претопляте по-късно, вземете мерки, за да ги предпазите от опасни последици: Винаги премествайте сварените картофи, които няма да се консумират, в хладилника възможно най-бързо.

Те често съдържат Clostridium botulinum, бактерията, причиняваща ботулизъм. Когато се сготвят и не се съхраняват веднага в хладилник, спорите на бактериите могат да се размножат.

Снимка: Canva

Преработени меса

Бекон, кренвирш, месо за обяд и наденички трябва да се готвят на котлон или във фурна, а не в микровълнова фурна. Загряването на тези преработени месни продукти води до образуването на продукти от окисляване на холестерола.

Доматен сос

Загряването на доматени сосове в микровълновата често води до пръски. Топлината и парата, произведени от соса, трудно излизат през гъстия сос или около парчетата съставки. Парата се натрупва, докато стане достатъчно силна, за да избухне – и да попадне върху стените на микровълновата. В някои случаи сосът може дори да експлодира, когато го разбъркате, което може да доведе до изгаряния и със сигурност до оцветяване на дрехи.

Снимка: iStock

Напитки, които не е препоръчително да се топлят в микровълновата

Адаптирано мляко или кърма

Загряването на всяка течност в микровълнова фурна може да причини горещи точки поради неравномерно нагряване. Това е особено опасно за бебета, които могат да си изгорят устата с горещо мляко, дори ако шишето е топло на допир. Също така, някои проучвания показват, че загряването на бебешко адаптирано мляко или кърма в микровълнова фурна може да разгради някои важни хранителни вещества.

Съдове, които не трябва да се затоплят

Стиропор

Безопасната за храни пяна е вид пластмаса, която може да отделя вредни химикали в храната ви и във въздуха при нагряване. Стиропорът също не е термостабилен, когато през него преминават микровълни. Той може да се разтопи или деформира.

Метални контейнери за храна

Металните контейнери за храна съдържат метал, който може да предизвика искри и пожар във взаимодействие с микровълновата и тока. Дори старинни съдове със златно покритие по краищата могат да предизвикат искри и да предизвикат пожар.

Снимка: Canva

Пластмасови контейнери

Някои пластмаси са по-безопасни от други, когато става въпрос за нагряване. Проверете дали на гърба си има етикет „подходящ за микровълнова фурна“. Това ви казва дали рискувате излагане на химикали, ако контейнерът се нагрее. Когато се съмнявате, преминете към стъклени контейнери, подходящи за микровълнова фурна.

