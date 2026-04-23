Родопската певица Росица Пейчева преживява един от най-вълнуващите периоди в живота си – тя вече е баба. Дъщеря ѝ Мироана наскоро стана майка, а двете днес споделят не само силна семейна връзка, но и ежедневието около отглеждането на децата си, които са с много малка разлика във възрастта. Третото дете на Росица, малкият Жори, ще навърши 2 години през май, а дъщеря й Мироана стана майка на Лора преди по-малко от 2 месеца.

„Да, двете сме млади майки, което е много хубаво – много ангажиращо, отговорно, но пък е наистина голямо щастие. Неизмеримо е“, споделя родената в град Лъки Росица в студиото на "Преди обед". За нея семейството е най-голямата опора, а връзката между поколенията – истинско богатство. „Аз благодаря на Всевишния, че съумяваме със семейството ми да имаме тази силна връзка.“

Певицата с гордост разказва и за специален момент, който са запечатали – снимка с цели пет поколения: „Баба ми, майка ми, аз, дъщеря ми и внучката Лора. Радвам се, че успяхме!“

Мироана, която за първи път влиза в ролята на майка, признава, че има най-добрия пример до себе си. „Взела съм много неща от нея… повечето неща, които прилагам върху Лора, съм ги научила от майка ми“, казва тя. Още от малка е участвала активно в грижите за по-малкия си брат, което днес ѝ дава увереност. „Сега съм много спокойна майка и съм много уверена в действията си.“

Росица също не крие, че с опита майчинството се променя: „Третото дете се гледа по-лесно. Практиката си е практика, но като че ли отговорността и търпението са по-големи.“ Въпреки това подчертава, че за една работеща жена никога не е истински лесно.

Семейството им има и любопитна история, която сякаш се повтаря през поколенията. Оказва се, че подобна ситуация вече е имало – когато бабата и прабабата на Росица са раждали по едно и също време, така че баща ѝ и неговият вуйчо са били на една възраст. „Така че ние явно повтаряме!“, казва с усмивка певицата.

Макар и още да не са мислили как точно ще обяснят на децата роднинските връзки, Мироана е убедена, че това няма да бъде проблем: „Вярвам, че ще бъдат най-добри приятели – ще израснат заедно и един ден ще разберат.“

Малката Лора, дъщерята на Мироана, вече е истинска любимка на семейството, а по-големият Жори, най-малкото дете на Росица, не крие обичта си. „Още отсега много ѝ се радва – гали я, целува я“, разказва Росица.

Семейството спазва и традициите. Наскоро Лора навършва 40 дни – важен момент, който отбелязват с посещение в църква и прочитане на молитви. По родопски обичай качват бебето на високо място – в Чепеларе, а срещата с прабабата се превръща в силно емоционален момент. „Поплакахме си всички“, признават те.

Погачата семейството отбелязва по-късно, а кръщенето Мироана планира да съчетае с първия рожден ден на дъщеря си – практично решение, което все повече млади родители избират.