Февруари е месецът, в който всичко се върти около любовта и виното. И докато едни трескаво избират подаръци за Свети Валентин, ние от Ladyzone.bg решихме да проверим как се подготвят някои хора, които празнуват Трифон Зарезан.

Излязохме по улиците на София с един-единствен въпрос. А именно с кого бихте искали да изпиете една чаша вино на Трифон Зарезан?

Трифон Зарезан на 1 февруари: Традиции и обичаи, които носят здраве (СНИМКИ)

Кога всъщност отбелязваме Трифон Зарезан?

Преди да преминем към забавната част, нека изясним тази немалка дилема. Българската православна църква отбелязва деня на Свети Трифон на 1 февруари по нов стил. Грегорианският календар е ключовият елемент тук! В България той е въведен през 1916 г. И това създава разликата между църковния празник и народната традиция.

По стар стил 14 февруари си остава като синоним на Трифон Зарезан. Тази двойственост всъщност е чудесен повод да празнуваме два пъти шли пък да имаме сериозно оправдание пред половинката, ако предпочитаме виното пред бонбониерите на 14-и!

Анкетата ни ни срещна с невероятни хора – от усмихнати до по-усвифнати и забавни. Ето част от тях:

  • „С Юлиан Вергов.“
  • „С Деян Донков. Ще си говорим на сексуални теми.“
  • „Нямам контакти с известни личности.“
  • „Не мога да се сетя за българин, скогото харесвам толкова.“

Трифон Зарезан не е просто повод за почерпка. Той е символ на надеждата за плодородие и ново начало. Според традицията, колкото повече вино се излее на този ден, толкова по-богата ще е реколтата през годината. А в добра компания – виното винаги е по-вкусно.

Всички забавни отговори вижте във видеото тук:

 

