Едва ли има по-класически теми в семейната динамика от отношенията между свекървата и снахата или зетя и тъщата. Дори когато става въпрос за най-бляскавите фамилии в света, драмата остава същата.

По повод напрежението, което от години вълнува медиите, а именно невидимата до скоро война между Виктория Бекъм и Никола Пелц, ви питаме един много актуален въпрос. Как стои тази диманика в българските семейства?

След скандала с Бруклин: Дейвид и Виктория Бекъм с първи коментар! (ВИДЕО)

За какво се карат младите българи с тъщата или свекървата?

Докато в Холивуд се карат за дизайнерски рокли и покани за модни подиуми, как седят нещата по нашите географски ширини? В България фигурите на свекървата и тъщата са обвити в митове, легенди и... много чувство за хумор. Тук семейните отношения често се движат по ръба между безкрайната грижа и уж добронамерен контрол.

В традиционната седмична анкета на Ladyzone.bg ви питаме: каква е вашата тайна за мир вкъщи. Оказа се, че българската реалност е пъстра – от истинска идилия до дипломатично разстояние. Ето част от отговирте, които получихме

  • „О, ние не се караме, ние сме в перфектни отношения.“
  • „Моята свекърва живя до 103 г. Аз се грижих за нея, тя за мен.“
  • „Не живеем заедно, затова сме щастливи.“
  • „С тъщата, ако живеехме заедно щяхме да се караме за битовизми.“

