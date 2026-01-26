Едва ли има по-класически теми в семейната динамика от отношенията между свекървата и снахата или зетя и тъщата. Дори когато става въпрос за най-бляскавите фамилии в света, драмата остава същата.

По повод напрежението, което от години вълнува медиите, а именно невидимата до скоро война между Виктория Бекъм и Никола Пелц, ви питаме един много актуален въпрос. Как стои тази диманика в българските семейства?

За какво се карат младите българи с тъщата или свекървата?

Докато в Холивуд се карат за дизайнерски рокли и покани за модни подиуми, как седят нещата по нашите географски ширини? В България фигурите на свекървата и тъщата са обвити в митове, легенди и... много чувство за хумор. Тук семейните отношения често се движат по ръба между безкрайната грижа и уж добронамерен контрол.

В традиционната седмична анкета на Ladyzone.bg ви питаме: каква е вашата тайна за мир вкъщи. Оказа се, че българската реалност е пъстра – от истинска идилия до дипломатично разстояние. Ето част от отговирте, които получихме

„О, ние не се караме, ние сме в перфектни отношения.“

„Моята свекърва живя до 103 г. Аз се грижих за нея, тя за мен.“

„Не живеем заедно, затова сме щастливи.“

„С тъщата, ако живеехме заедно щяхме да се караме за битовизми.“

Още от нашите анкети можете да видите тук:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER