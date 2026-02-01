Февруари започва с аромат на вино и надежда за богата реколта. На 1 февруари, Българската православна църква почита Св. мъченик Трифон. Макар в съзнанието на мнозина Трифон Зарезан да се бележи на 14 февруари, именно на днешната дата е официалният църковен празник.

Ако се чудите защо съществува това „раздвоение“, отговорът е тук: разликата между стария и новия стил на календара. Докато църквата празнува на 1 февруари, в много райони на България традицията остава жива и на 14-и. Едно е сигурно – любовта към виното и земята не признава календарни спорове!

Традиции и обичаи на Трифон Зарезан

Подрязване на лозите

Основният акцент на деня е ритуалното подрязване или още зарязване на лозите. Това не е просто земеделска дейност, а символ на началото на новата лозарска година. Стопаните излизат на масивите, за да „събудят“ растенията и да измолят благосклонността на природата.

Ритуали за „пълна бъчва“

Традицията повелява след подрязването коренът на лозата да се полея с вино. Този символичен жест, придружен с благословии, има една цел: „да е сладко гроздето и да е пълна бъчвата“. От отрязаните пръчки често се вият венци или китки, които лозарите поставят на калпаците си като знак за почит.

Кой е „Цар на лозята“?

В много райони на България празникът не минава без избора на „Цар Трифон“. Това е най-уважаваният стопанин, който води празничната дружина. Вярва се, че под неговото управление берекетът за годината ще бъде по-голям. Празненството винаги завършва с богата обща трапеза, песни и хора, защото според народните вярвания – колкото по-весел е денят, толкова по-щедра ще е есента.

Трите дни на „Трифонците“

Малцина знаят, че 1 февруари е само началото на тридневен цикъл, известен като „Трифонци“ (1–3 февруари). В народния календар тези дни са натоварени с предпазни магически практики и вярвания, които пазят стопанството и дома в началото на малкия Сечко.

Независимо дали ще изберете 1 или 14 февруари, за да вдигнете наздравица, важно е да го направите с усмивка и уважение към традициите. Честит празник на всички лозари, винари и почитатели на еликсира на боговете!

