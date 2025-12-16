Клин чорба е бързо за приготвяне ястие от традиционна българска кухня. Разбира се, тя може да се поднася в този сезон, защото всяко домакинство в миналото е разполагало вече с готово кисело зеле.

Ето как да я приготвите.

Рецепта за 4 порции

Необходими продукти

1/4 кисела зелка

500 мл зелев сок

1-2 стръка праз

500 мл вода

1 чушка

3-4 с.л. олио

100 г ориз

Черен пипер на вкус

1 люта суха чушка

Начин на приготвяне

Киселата зелка се нарязва на дребно. Празът се нарязва на колелца, а чушката – на дребно.

В дълбока тенджера се наливат зелевият сок и водата. В тях се слагат нарязаните вече: кисела зелка, праз и чушка. Прибавя се олиото и се варят около 10 минути.

Добавя се оризът, който се вари до готовност. Накрая се поръсва с черен пипер.

По желание към клин чорбата може да се прибавят леко препечени люти чушки.

Повече за празника на зелето в село Петърч - вижте в селдващото видео.

