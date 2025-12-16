Клин чорба е бързо за приготвяне ястие от традиционна българска кухня. Разбира се, тя може да се поднася в този сезон, защото всяко домакинство в миналото е разполагало вече с готово кисело зеле.
Ето как да я приготвите.
Рецепта за 4 порции
Необходими продукти
- 1/4 кисела зелка
- 500 мл зелев сок
- 1-2 стръка праз
- 500 мл вода
- 1 чушка
- 3-4 с.л. олио
- 100 г ориз
- Черен пипер на вкус
- 1 люта суха чушка
Начин на приготвяне
Киселата зелка се нарязва на дребно. Празът се нарязва на колелца, а чушката – на дребно.
В дълбока тенджера се наливат зелевият сок и водата. В тях се слагат нарязаните вече: кисела зелка, праз и чушка. Прибавя се олиото и се варят около 10 минути.
Добавя се оризът, който се вари до готовност. Накрая се поръсва с черен пипер.
По желание към клин чорбата може да се прибавят леко препечени люти чушки.
Повече за празника на зелето в село Петърч - вижте в селдващото видео.
