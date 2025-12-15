Рецепта
Необходими продукти
- 1 ч.ч. кокосови стърготини
- 1 ч.ч. бяло брашно
- ½ ч.ч. пудра захар
- 2 с.л. царевично нишесте
- 100 г пълномаслен маргарин
- 1 пакетче ванилия
- 1 щ. сол
Начин на приготвяне
В широка купа се омесват кокосовите стърготини с маргарина. Добавят се брашното, нишестето, захар на пудра, ванилията и щипка сол. Всичко се омесва до меко тесто.
Завива се във фолио и се поставя в хладилник за 1 час. След това се оформят топчета в дланта.
В тава с хартия за печене на дълното се нареждат готовите топчета.
Пекат се в предварително загрята фурна на 150 С градуса до златисто.
