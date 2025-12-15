Ароматни, крехки и лесни за приготвяне, тези кокосови сладки са чудесен избор за постните дни. С малко съставки и минимални усилия ще зарадвате близките си с нежен домашен десерт, който се топи в устата.

Ето как да ги приготвите:

Рецепта

Необходими продукти

  • 1 ч.ч. кокосови стърготини
  • 1 ч.ч. бяло брашно
  • ½ ч.ч. пудра захар
  • 2 с.л. царевично нишесте
  • 100 г пълномаслен маргарин
  • 1 пакетче ванилия
  • 1 щ. сол

Снимка: iStock

Начин на приготвяне

В широка купа се омесват кокосовите стърготини с маргарина. Добавят се брашното, нишестето, захар на пудра, ванилията и щипка сол. Всичко се омесва до меко тесто.

Завива се във фолио и се поставя в хладилник за 1 час. След това се оформят топчета в дланта.

В тава с хартия за печене на дълното се нареждат готовите топчета.

Пекат се в предварително загрята фурна на 150 С градуса до златисто.

Постни рецепти на деня: 12 декември: Захаросани ядки

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK