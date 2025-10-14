В сезона на есента, търсенето на малки начини да направим ежедневието си по-топло и сладко става приоритет. Има ли по-добра рецепта за домашен уют от неповторимия, пикантен аромат на току-що изпечени медени сладки, носещ се из цялата къща?

Точно затова ви представяме една лесна рецептата на баба Янка. Една бърза и изпитана във времето формула, която ще създаде перфектната атмосфера във вашия дом. Меденките стават само за 20 минути.

Мерната единица на баба Янка винаги е един и същи съд – чаена чаша, с която толкова пъти е приготвяла сладки, че помни количеството на око. Вече не използва мерило.

Въпреки това, тя съветва да използвате един и същ съд за измерване на всички течни и сухи съставки, за да запазите точните пропорции. Ако искате меденките да станат по-меки, използвайте сода за хляб вместо бакпулвер. Бакпулверът ги прави по-твърди. По желание може да добавите канела за по-силен есенен вкус.

Меденки за есента

Необходими продукти:

1 ч. ч захар

250 г краве масло

3 бр. яйца

Половин чаена чаша мед

Един бакпулвер

1 с. л. оцет за потушаване на бакпулвера

Ванилия

Настъргана кора от лимон

Нарязани орехи

Сладко от любим плод

Пудра захар за поръсване

Начин на приготвяне:

В дълбока купа разбийте омекналото масло със захарта, докато получите кремообразна смес. Добавете яйцата едно по едно, като разбивате след всяко. Прибавете и меда.

Към сместа добавете ванилията и настърганата кора от лимон. В отделна малка купичка смесете бакпулвера (или содата за по-меки меденки) с оцета. Когато шупне, добавете го към течната смес.

Постепенно започнете да добавяте брашното, като месите, докато получите меко, еластично тесто, което не лепне по ръцете.

Разделете тестото на малки топчета. Вземете всяко топче и го разточете на малка кора или го сплескайте.

В средата поставете малко количество конфитюр и по желание добавете нарязани орехи. Затворете тестото около пълнежа, оформяйки отново топче или полумесец.

Предварително затоплете фурната до 180°C. Постелете тава с хартия за печене. Наредете меденките на разстояние една от друга. Печете около 15-20 минути, докато меденките станат златисти. След като изстинат напълно, ги поръсете обилно с пудра захар.

