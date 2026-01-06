Музикалната икона Селин Дион за пореден път доказва, че за нея няма граници, като официално се впусна в предизвикателството, наречено живот в социалните мрежи. Изпълнителката на „My Heart Will Go On“ споделя със своите почитатели, че в момента активно разучава как функционира тази платформа TikTok, за да бъде още по-близо до своите верни фенове.

Как TikTok променя комуникацията на звездата

Снимка: Getty Images

В ексклузивно видео певицата признава, че тепърва открива правилата на платформата, съобщава People. Селин, която винаги е била известна със своето чувство за хумор и артистичност, изрази вълнението си от възможността да споделя по-непосредствено съдържание, задкулисни кадри и моменти от ежедневието си по един нов начин.

Селин в социалните мрежи

Снимка: Getty Images

Реакциите на последователите й не закъсняха, като хиляди потребители приветстваха звездата в платформата. Присъствието на Селин Дион в TikTok се възприема като голяма стъпка за нея, особено в период, в който тя вдъхновява милиони със своята борбеност и позитивно отношение към живота, въпреки здравословните предизвикателства, пред които е изправена.

Какво да очакваме от профила на Селин Дион

Снимка: https://www.instagram.com

Очаква се в канала си певицата да залага не само на музикални архиви, но и на актуални тенденции, адаптирани към нейния уникален стил. Този ход е част от стратегията й да остане релевантна в дигиталната ера, показвайки, че една истинска дива винаги може да научи нещо ново и да се забавлява, докато го прави.

Селин Дион като символ на вдъхновение

Навлизането на Селин в TikTok е поредното доказателство за нейната несломима енергия. Докато тя продължава да се учи на тънкостите на кратките видеа и филтрите, почитателите й са категорични – независимо от платформата, нейният глас и присъствие остават незаменими и винаги на върха на вълната.

Повече за музиката на Селин Дион ето тук:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK