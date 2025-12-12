Хрупкави, ароматни и изненадващо лесни за приготвяне у дома - блокчетата от захаросани ядки съчетават естествената сладост на меда с богатия вкус на орехи и слънчогледови семки. С няколко основни продукта и малко търпение можете да си направите здравословно лакомство, което е идеално за бърза енергия през деня.

Необходими продукти

100 г сурови слънчогледови семки

100 г сурови орехови ядки

6 супени лъжици мед

100 г пудра захар

1 ванилия

Снимка: iStock

Начин на приготвяне

Медът и захарта се стопяват на водна баня. Към тях се прибавят цели семките и нарязани ядките и всичко се разбърква на слаб огън за около 10-ина минути.

Горещата смес се излива на тънък пласт върху алуминиево фолио или хартия за печене в тава и се оставя за се охлади.

По-добре е сместа да изсъхне за едно денонощие. След това се нарязва или натрошава на блокчета във форми по желание.

