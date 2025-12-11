Леко ястие с богатство от вкусове е пълненият патладжан със зеленчуци на фурна. Сочен обяд или вечеря, към които препечените филийки хляб са истинско вълшебство.

Рецепта за 4 порции

Необходими продукти

3 средно големи патладжана

1 голяма глава кромид лук

3 скилидки чесън

2 червени домата

1 зелена чушка

1 връзка магданоз

2 моркова

Черен пипер и сол на вкус

½ ч.л . сух девесил

2-3 с.л. олио

Снимка: iStock

Начин на приготвяне

Патладжаните се разрязват на половинки по дължина. Осоляват се отвътре и се оставят под наклон да се поотцедят. След това се измиват от сока и се издълбават с лъжичка във вид на лодки.

Задушават се в дълбока тенджера с олио на дъното за 2-3 минути под капак, докато омекнат и се изваждат. В същата мазнина се слага нарязаният на ситно кромид лук. Доматите се обелват, нарязват се на дребни кубчета и се прибавят към лука.

След това се добавят: издълбаната вътрешна част на патладжаните, настърганите на едро ренде моркови и пресованият чесън.

Зеленчуковата смес се разбърква и се овкусява с черен пипер, сол и сух девесил. Лодките от патладжани се пълнят с готовата смес и се подреждат в тавичка. Сипва се 1 чаша топла вода и тавата се слага в силна фурна, докато зеленчуците се запекат.

Ястието се поръсва с нарязан на ситно магданоз.

Рецептата на Мария Статулова за патладжан по унгарски - вижте в следващото видео.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK