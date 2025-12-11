Леко ястие с богатство от вкусове е пълненият патладжан със зеленчуци на фурна. Сочен обяд или вечеря, към които препечените филийки хляб са истинско вълшебство.
Рецепта за 4 порции
Необходими продукти
- 3 средно големи патладжана
- 1 голяма глава кромид лук
- 3 скилидки чесън
- 2 червени домата
- 1 зелена чушка
- 1 връзка магданоз
- 2 моркова
- Черен пипер и сол на вкус
- ½ ч.л . сух девесил
- 2-3 с.л. олио
Начин на приготвяне
Патладжаните се разрязват на половинки по дължина. Осоляват се отвътре и се оставят под наклон да се поотцедят. След това се измиват от сока и се издълбават с лъжичка във вид на лодки.
Задушават се в дълбока тенджера с олио на дъното за 2-3 минути под капак, докато омекнат и се изваждат. В същата мазнина се слага нарязаният на ситно кромид лук. Доматите се обелват, нарязват се на дребни кубчета и се прибавят към лука.
След това се добавят: издълбаната вътрешна част на патладжаните, настърганите на едро ренде моркови и пресованият чесън.
Зеленчуковата смес се разбърква и се овкусява с черен пипер, сол и сух девесил. Лодките от патладжани се пълнят с готовата смес и се подреждат в тавичка. Сипва се 1 чаша топла вода и тавата се слага в силна фурна, докато зеленчуците се запекат.
Ястието се поръсва с нарязан на ситно магданоз.
Рецептата на Мария Статулова за патладжан по унгарски - вижте в следващото видео.
