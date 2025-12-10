За ден като днешния – сряда, и част от Рождественските пости бързо и вкусно ястие, което може да си приготвите за обяд са печени на скара зеленчуци с подложка от ориз. Всичко, с което разполагате у дома, може да бъде част от рецептата.

Рецепта за подложката от ориз за 6 порции

Необходими продукти

Кромид лук

Патладжани

Тиквички

Домати

Чушки

Моркови

Картофи

2 ч.ч. бял ориз

6 ч.ч. гореща вода

1 връзка свеж копър

Бял пипер и сол на вкус

Снимка: iStock

Начин на приготвяне

Обелете лукът и морковите и ги нарежете на филийки. Останалите зеленчуци измийте и нарежете на парчета, удобни за печене на скара. За овкусяване ще са ви нужни: зехтин, балсамов оцет и сол на вкус.

Зеленчуците трябва да поемат от тази марината за около половин час.

Оризът накиснете за няколко часа във вода, след което го отцедете. Сложете го в 4-5 с.л. олио в тиган и го запържете. Добавете 2 ч.ч. топла вода и оставете оризът да поеме водата, като разбърквате с дървена лъжица. Добавете още на 2 пъти по 2 ч.ч. гореща вода. Когато оризът омекне, овкусете с бял пипер, сол и копър, нарязан на ситно.

Ако имате оребрен тиган може да използвате него вместо скара. Не допускайте зеленчуците да прегарят, защото ще придобият горчив вкус. Когато са готови, ги наредете върху подложката от сварен ориз.

Как се наричат голи сарми с кайма, без ориз? Отговорът - вижте в следващото видео.

