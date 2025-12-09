Сладката баница с тиква е питателна и много вкусна. Тя е част от българската национална кухня. Сега можете да си приготвите тиквеник за топла закуска или за лека вечеря, а на Бъдни вечер отново ще си припомним този вкус.

Рецепта за тиквеник с готови кори

Необходими съставки

1 пакет кори за баница

1 кг почистена цигулкообразна тиква

1 ч.ч. счукани орехи

1 ч.ч. захар

150 мл олио

1 ч.л. канела

Снимка: iStock

Начин на приготвяне

Тиквата се обелва, нарязва на парчета и се настъргва на едро ренде или с кухненски робот. В тенджера с 100 мл олио на дъното се прибавя настърганата тиква и се разбърква, за да омекне, но да не загори.

Прибавя се захарта и отново се разбърква. Отстранява се от котлона и се оставя да изстине. Добавят се счуканите орехи и канелата. Върху всяка кора се нанасят по 4 лъжици от тиквената плънка и се навива на руло. Ако има повече плънка, баницата ще бъде по-сочна.

Готовите рула се подреждат в тава едно до друго. Може да се поръсят отгоре с 1-2 лъжици кристална захар. Тавата се поставя в предварително загрята фурна на 200 С градуса. След 10 минути се намалява на 180 С градуса.

Дали е изпечена баницата се проверява отдолу след около 40 минути. Готовата баница се напръсква леко с вода и се завива с кухненска кърпа за 10-тина минути.

Накрая се поръсва през цедка с пудра захар.

Как да приготвите тиквеник с тофи сос - вижте в следващото видео.

