Коледните празници са време на топлина и уют. Те събират семейството около празничната трапеза, където традиционните храни имат специално място – наситени са със символика, история и спомени, предавани от поколение на поколение. Тези ястия не са просто част от менюто, а важен елемент от празничното настроение и магията на Коледа.

Типичен пример за това е коледният сладкиш (или сладък хляб) щолен, приготвян с мая, сушени плодове, ядки, подправки и обилно количество масло. И най-често поръсен щедро с пудра захар или с глазура от разбити белтъци и захар.

Любопитни факти

Вкусният сладкиш произхожда от Германия - най-ранните писмени свидетелства датират от XIV век. Първоначалният вариант е бил много семпъл – без масло и захар, защото по време на подготовка за Рождество Христово, обикновено четири седмици преди Коледа, църквата е забранявала употребата им.

Едва през 1491 г. папа Инокентий VIII издава т.нар. „Butterbrief“ (писмо за маслото), с което разрешава използването на продукта – нещо, което коренно променя рецептата и прави щолена по-богат и вкусен.

Щоленът е с правоъгълна форма, с половина навита на руло. Това не е случайно – формата наподобява новородения младенец, повит в пелени.

Става по-вкусен, ако отлежи няколко седмици – така всички аромати на съставките и подправките се поемат в тестото и вкусът става плътен и наситен. Поръсва се обилно с пудра захар и така се запазва дълго време. Може да се съхранява месеци на хладно и сухо място.

Снимка: iStock

Видове щолен

Christstollen – класическият коледен вариант

Butterstollen – с много масло

Nussstollen – с ядки

Mohnstollen – с маково семе

Marzipanstollen – с пълнеж от марципан

Quarkstollen – с извара

Как да направим щолен с марципан

Това е един от най-популярните варианти на коледния сладкиш в родната му Германия - обсипан със сушени плодове и пълен с вкусен марципан.

Съставки

225 г бяло брашно

7 г суха мая

75 г масло

½ ч.л. настъргано индийско орехче

2 яйца

100 мл прясно мляко

½ ч.л. растително или слънчогледово олио

50 г кристална захар

настъргана кора на 1 лимон

175 г сушени плодове по избор

175 г марципан

пудра захар, за поръсване

Снимка: iStock

Начин на приготвяне

Брашното, маята, маслото и индийското орехче се слагат в голяма купа. Отделно се разбива едното яйце, заедно млякото и се добавят към сухите съставки. Разбърква се до получаване на хомогенно тесто.

Тестото се поставя в леко намазнена купа, покрива се с фолио и се остая да втасва на топло място около 2 часа - докато приблизително удвои обема си.

След това към него се прибавят захарта, лимоновата кора и сушените плодове. Омесва се, докато съставките се разпределят равномерно.

Тестото се разточва върху лист хартия за печене, с формата на правоъгълник (приблизително с размер 30 × 17 см). Оформяме марципана на руло с дължина 30 см, поставяме го по дългия край на тестото и навиваме.

Оставя се да втаса още 30–45 минути. Междувременно разбиваме останалото яйце и намазваме сладкиша. Печем 20–25 минути в предварително загрята фурна (200°C).

Оставяме да изстине, след което поръсваме обилно с пудра захар.

Още рецепри и идеи как да направим щолен - гледайте видеото:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK