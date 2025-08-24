Цвеклото е ярък и универсален вид зеленчук. Известно е със своя земен вкус и аромат. Много хора го наричат ​​суперхрана заради богатия му хранителен профил. Освен че внася цветен акцент в чинията ви, цвеклото е силно хранително и богато на важни витамини, минерали и растителни съединения, много от които имат лечебни свойства.

Нещо повече, то е вкусно и лесно се добавя към диетата ви в ястия като печено цвекло с балсамов оцет, хумус, пържени картофи и салати, както и много други.

Ето 5 доказани ползи от цвеклото и няколко вкусни начина да увеличите приема му.

Хранителни стойности

Цвеклото може да се похвали с впечатляващ хранителен профил.

Ето общ преглед на веществата, съдържащи се в порция от 100 грама варено цвекло:

Калории: 44

Протеини: 1,7 гр

Мазнини: 0,2 гр

Въглехидрати: 10 гр

Фибри: 2 гр

Фолат: 20% от дневната стойност (ДС)

Манган: 14% от ДС

Мед: 8% от ДС

Калий: 7% от ДС

Магнезий: 6% от ДС

Витамин C: 4% от ДС

Витамин B6: 4% от ДС

Желязо: 4% от ДС

Подобрява спортните постижения

Няколко проучвания показват, че хранителните нитрати, като тези, които се намират в цвеклото, могат да подобрят тренировките. Те изглежда влияят на физическите постижения, като подобряват ефективността на митохондриите, които са отговорни за производството на енергия в клетките.

Според едно проучване, сокът от цвекло може да подобри издръжливостта, като увеличи времето, необходимо за изтощение, подобрява кардиореспираторната функция и ефективността на спортистите.

Обещаващо е, че сокът от цвекло също така е доказано, че подобрява колоездачните постижения и увеличава употребата на кислород с до 20%.

Важно е да се отбележи, че нивата на нитрати в кръвта достигат пик в рамките на 2-3 часа след консумация на цвекло или неговия сок. Затова е най-добре да ги консумирате няколко часа преди тренировка или състезание, за да увеличите максимално потенциалните им ползи.

Помага в борбата с възпалението

Цвеклото съдържа пигменти, наречени беталаини, които притежават редица противовъзпалителни свойства. Това може да е от полза за няколко аспекта на здравето, тъй като хроничното възпаление е свързано със състояния като затлъстяване, сърдечни заболявания, чернодробни заболявания и рак.

Едно проучване при 24 души с високо кръвно налягане установи, че консумацията на 250 мл сок от цвекло в продължение на 2 седмици значително намалява няколко маркера на възпаление, включително С-реактивен протеин (CRP) и тумор некрозис фактор-алфа (TNF-a).

Освен това, по-старо проучване от 2014 г. при хора с остеоартрит - състояние, което причинява възпаление в ставите - показва, че капсулите беталаин, направени с екстракт от цвекло, намаляват болката и дискомфорта.

Сокът и екстрактът от цвекло също така показват, че намаляват възпалението на бъбреците при плъхове, инжектирани с токсични, причиняващи наранявания химикали.

Грижи се за храносмилателното здраве

Една чаша цвекло е добър източник на фибри. Те заобикалят храносмилането и достигат до дебелото черво, където подхранват полезните чревни бактерии и добавят обем към изпражненията.

Това може да насърчи храносмилателането, да поддържа редовното изхождане и да предотврати храносмилателни състояния като запек, възпалително заболяване на червата (IBS) и дивертикулит.

Освен това, фибрите са свързани с намален риск от хронични заболявания, включително рак на дебелото черво, сърдечни заболявания и диабет тип 2.

Балансира енергийния прием

Цвеклото има няколко хранителни свойства, които биха могли да го напряват чудесно допълнение към балансираната диета.

Първо, то е с ниско съдържание на мазнини и калории, но с високо съдържание на вода, което може да помогне за балансиране на енергийния прием. Увеличаването на приема на нискокалорични храни като този кореноплоден зеленчук също е свързано със загуба на тегло.

Освен това, въпреки ниското си съдържание на калории, то съдържа умерени количества протеини и фибри. И двете хранителни вещества могат да улеснят постигането и поддържането на умерено тегло.

Фибрите в цвеклото могат да насърчат чувството за ситост, като по този начин намалят общия прием на калории.

Освен това, като го включите в смутита или други рецепти, можете лесно да увеличите приема на плодове и зеленчуци, за да подобрите качеството на диетата си.

Поддържа здравето на мозъка

Умствените и когнитивните функции естествено намаляват с възрастта, което може да увеличи риска от невродегенеративни заболявания като деменция.

По-специално, цвеклото е доказано, че подобрява притока на кръв към челния дял на мозъка, област, свързана с мислене на по-високо ниво, като вземане на решения и работна памет.

Необходими са обаче още изследвания, за да се определи дали цвеклото може да се използва за подобряване на мозъчната функция и намаляване на риска от деменция сред общото население.

