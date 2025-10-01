"Те бяха хипнотизирани от ръста им, а големите ги галеха по главите!" Една чудна среща с волейболистите Александър и Симеон Николови разпалва магия в сърцата на синовете на Петя Дикова, водеща на COOLt по bTV. Като още хиляди деца, и те очакват вицешампионите пред храм-паметника "Александър Невски" и тръпнат да видят кумирите си отблизо. И депутатите аплодираха волейболните ни герои (ВИДЕО) Предстои патриархът да приеме вторите в света Докато чакат с часове волейболния отбор на площада, никой от малчуганите не се оплаква да е гладен, жаден или изморен. Личната им срещата с момчетата, при гостуването им в bTV, е още по-вълнуваща! "Мамо, видя ли Мони как ме погали?!" Очи в очи и сърца в сърца - така обикновено протича една среща на фенове. А когато феновете са съвсем малки като възраст, впечатленията са още по-силни. Като истински великани - така застават Алекс и Мони до Александър и Илиян младши, за да сбъднат една съкровена тяхна мечта.

Засега синовете на Петя Дикова тренират плуване и тенис. Скоро обаче ги очакват занимания и с други спортове. За рождения си ден Александър си пожела не играчки, а курс по сърф.



Имахме нужда от хубави примери!





Истинската история не е за финала, а за онзи миг след него – мигът, в който прегръдката казва повече от всяка купа. Защото има нещо по-силно от победата и по-дълбоко от загубата - способността да видиш в съперника човека, създаващ вдъхновение. Това е онази невидима нишка, която свързва Италия и България, изкуството и спорта и говори за вечната стойност на уважението! Да вдъхновяват хората след тях и да правят живота им по-добър - това би трябвало е основната мисия на спортисти, учители, политици и всякакви изявени в обществото личности.

Когато големите са вдъхновение

В биографията на Леонардо да Винчи е разказана една изключително интересна история за него и Микеланджело. Когато Леонардо бил в зряла възрст и вече известен, на сцената и сред обществото се появява младият Микеланджело. Изключително талантлив творец, разбира се, който обаче тепърва набирал сила и популярност. Съревнованията между двамата винаги били зрелищни. Един ден близки на Леонардо му предложили да издебнат Микеланджело през нощта и да го набият. Тогава Леонардо да Винчи ясно и категорично заявява: "Не го докосвайте с пръст! Това момче е талант и творец, за който тепърва историята ще пише много!"



Такова вдъхновение бяха думите на Симоне Андзани към българският отбор е играл изключително и няма за какво да съжаляват. Такова вдъхновение ще бъдат Алекс и Мони за децата.



