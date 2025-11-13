Кралица Камила беше домакин на прием за номинираните автори, жури и поддръжници на престижната литературна награда, сред които звездата от „Сексът и градът“ Сара Джесика Паркър беше сред петимата членове на журито.

„Това е една от многото ти роли“, каза Камила на актрисата, чиято любимка на модата Кари Брадшоу е известна с екстравагантните си тоалети. „И тази, с която най-много се гордея“, отговори американската актриса. „Беше вълнуващо, особено да бъда сред тази група от хора, които са изключителни, умни и мъдри. Имахме толкова много за обсъждане и сме заобиколени от толкова прекрасни, вълнуващи автори.

Председателят на журито Роди Дойл, заедно с Крис Пауър, Айобами Адебайо, Кили Рийд и Сара Джесика, прекараха миналата година в разглеждане на 153 романа за наградата, като в крайна сметка избраха романа на Дейвид Салай „Плът“, който описват като „мрачна книга, но радост за четене“.

Междувременно Сара Джесика Паркър, която има собствено издателство, каза, че „харесва почти всичко“ в „Плът“ , добавяйки:

„Това е почти подход към художествената литература, който никой от нас не е изпитвал... и позволява на читателя да изпита толкова силна емоция към някого, когото в много отношения авторът е избрал да не илюстрира прекалено много, което е изключително умение.“

Запалена читателка от детството си, тя разказа как е следила наградата „Букър“ от години и „вдигнала ръка на шега“ – само за да бъде поканена от главния изпълнителен директор на организацията Габи Ууд да бъде член на журито.

„Децата ми казаха: „Извинена си за следващите 11 месеца“, разказа тя.

„Пропуснах много хранения навън, не ходих на театър, нито гледах филми, но това беше вид жертва, която смятах за благородна. Беше възможност, която се случва веднъж в живота, особено за читател като мен, който не обича нищо повече от това да бъде в страниците на наистина специална книга. Винаги съм била читател и съм говорила за важността на библиотеките, а също така съм и издател и мисля, че [четенето] е нещо, което е необходимо, важно и променя живота.“

Разказвайки как споделя страстта на кралицата към литературата, тя добави: „Много съм благодарна за вниманието, което тя отделя и се фокусира върху грамотността и четенето и начина, по който те обогатяват живота.“

Изглеждайки толкова шик, колкото и телевизионната си героиня, тя разкри, че сатенената ѝ плисирана рокля е от магазин за втора употреба, както и черното ѝ винтидж яке Dior от 80-те години на миналия век с орнаменти. Тя съчета тоалета си с розови обувки от Rene Caovilla и блестяща чанта от Sonia Rykiel.

Ексклузивна среща със създателя на "Сексът и градът" Майкъл Патрик Кинг - вижте в следващото видео.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK