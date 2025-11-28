Обичаната българска актриса Боряна Пунчева зарадва публиката с участието си в нов вълнуващ проект – филма „Рожден ден“ на Ивайло Пенчев. Една история за добротата, човешкото, любовта и приятелството – все неща, без които не можем. Коя е най-добрата муза за актьорите и какво е научила Боряна Пунчева от участието си в „Рожден ден“ – разказва актрисата ексклузивно пред Ladyzone.

– Какво Ви привлече към проекта „Рожден ден“ и защо решихте да се включите?

Познавам режисьора Ивайло Пенчев още от времето, когато той беше оператор на филм на БНТ.Отдавна се шегувахме, че е време да ме покани като актриса. И ето че този момент дойде. Заради нашето приятелство нямаше как да откажа, а и проектът ми хареса. Освен това във филма участват невероятни актьори, много от които също са мои приятели.

– Каква е Вашата роля във филма и как бихте я описали накратко? На какво Ви учи този образ?

Играя баба Бойка – роля, която за мен е интересно предизвикателство. За актриси над 50–60-годишна възраст трудно се намират интересни роли, така че тази беше шанс да опитам нещо различно. Образът те учи да откриваш нови нюанси в поведението, в човешките реакции, да търсиш дълбочина. Това е роля, която ме провокира творчески.

– Как се подготвихте за ролята? Имаше ли нещо, което Ви изненада по време на снимките?

Всички роли, които си изиграл в миналото, стоят в основата на подготовката ти за нов проект. Така беше и сега. Много приятна изненада за мен беше екипът гримьори – заедно решихме да експериментираме с визията. Работихме с перука и това ми даде свобода да усетя героинята си по нов начин. Целият процес беше много вдъхновяващ.

– Какви реакции очаквате да предизвика у публиката филма „Рожден ден“?

Вярвам, че публиката ще хареса този филм. На прожекцията слушах как „диша“ залата – нямаше кикотене дори на смешните реплики. Хората бяха притаили дъх.

Филмът не е типичната комедия с клоунски моменти. По-скоро е романтична комедия, история, която предизвиква други емоции. Ивайло Пенчев е един от малкото у нас, които работят в този жанр. Сигурна съм, че зрителите ще се потопят в аурата на тази история.

– Коя е най-добрата муза за един актьор? От какво се вдъхновявате Вие?

Най-добрата муза е самата роля. Когато тя те предизвика и накара твоята фантазия да работи – тогава идва вдъхновението.

Важното е да имаш творчески реакции още от първия прочит на сценария. Резултатът винаги е отражение на вдъхновението, което ролята е породила в теб.

– Какво послание бихте отправили към хората, които все още не са гледали филма?

Идете и гледайте „Рожден ден“. Ще бъдете приятно изненадани. Филмът носи атмосфера на любов, приятелство, нежност и съпричастност.

Той напомня, че в живота се появяват хубави събития, понякога неочаквано и човек трябва да е готов да ги приеме.

– Какви са плановете Ви след тази продукция?

Оставям се да бъда приятно изненадана. Не правя дългосрочни планове – очаквам следващото хубаво нещо.