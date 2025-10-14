„Тя беше толкова непосредствена, толкова жизнерадостна и толкова щедра“, казва Патриша Аркет пред People.

В почит паметта на легендарната Даян Кийтън, много звезди изразиха да изразят тъгата и скръбта си, а актрисата Патриша Аркет не скри възхищението си. Тя описа емблематичната актриса като „жизнерадостна" и без излишни претенции.

Аркет си партнира с покойната Кийтън за телевизионния филм от 1991 г. „Диво цвете“. Кийтън режисира Аркет и в епизода на CBS Schoolbreak Special от 1990 г.

Аркет споделя за Кийтън,, че е имала „невероятна визия за красота, дизайн, фотография и изкуство“, както и за „изкуства и музика“. Според нея легендарната актриса е била „много самостоятелен човек“.

Снимка: Getty Images

Патриша подчертава и невероятния талант на Кийтън. Тя припомни забележителната й кариера с роли във филми като драматичните „Червените“ (1981) и „Търсейки г-н Гудбар“ (1977), както и незабравимите комедии „Ани Хол“ (1977) и, разбира се, трилогията „Кръстникът“.

„Каква актриса само!", казва тя пред списание People.

Патриша Аркет дори споделя личен спомен: „Пропусках училище, за да мога да гледам „Червените“, което показва колко голямо е било влиянието на Кийтън.

Живот, посветен на мечтата

Снимка: Getty Images

Даян Кийтън е човек, който е преследвал мечтите си упорито. Още като тийнейджърка играе в училищни пиеси, а след гимназията записва драма в колеж. Въпреки че не завършва, тя не се отказва и скоро получава главна роля в бродуейската пиеса на Уди Алън „Играй отново, Сам“ (1969), за която дори получава номинация за престижната награда „Тони“.

В последното си интервю за People тя споделя: „Знаех какво искам от живота и го преследвах. Да бъдеш човек, който винаги е знаел, опростява нещата – трудно е да намериш пътя си, ако не го знаеш“.

Актрисата оставя след себе си двете си осиновени деца – дъщеря Декстър, осиновена през 1996 г. и син Дюк, осиновен през 2001 г.

