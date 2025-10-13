За първи път след внезапната смърт на Даян Кийтън, синът ѝ Дюк бе забелязан на публично място. Преди ден той бе видян да напуска имението на холивудската актриса в Лос Анджелис, малко след внезапната ѝ кончина в събота.

Очаквано, Дюк бе облечен изцяло в черно. Но една подробност веднага направи впечатление: двата сребърни кръста, висящи на врата му. Това изглежда като тиха почит към майка му, известна със своята любов към християнските аксесоари.

Запазена марка на Кийтън

Носителката на „Оскар“ обичаше големите аксесоари - шапки, слънчеви очила. И кръстове. В интервю за списание The Gloss Даян е споделяла: „От 1990 г. започнах да нося преди всичко костюми и развих слабост към кръстовете, които най-често носех един върху друг, подобно на благочестива монахиня.“

Снимка: Getty Images

Очевидно, че Дюк е възприел стила на майка си. Той също обича да носи християнския символ – върху дрехи или като огърлица на врата.

Снимка: Getty Images

Даян Кийтън и Дюк

Актрисата осиновява Дюк, когато той е на около една година – през 2001 г., когато самата тя вече е на 55. Преди него тя приема в семейството си Декстър, през 1996, когато малкото момиче също е на годинка. И двете деца са родени в Калифорния.

„Майчинството не беше неудържим порив, на който не можех да се противопоставя. По-скоро беше мисъл, която имах отдавна. Затова просто се впуснах в това“, разказва Кийтън за решението си да осинови пред списание Ladies’ Home.

Снимка: Getty Images

Въпреки романтичните си връзки, сред които и с известните актьори Джак Никълсън (88), Уорън Бийти (88), Ал Пачино (85) и Уди Алън (89), тя така и никога не се омъжва. „Обичала съм много мъже, но в крайна сметка предпочетох да бъда майка, а не съпруга“, неведнъж е казвала Кийтън.

И винаги се е стремяла да пази личния живот на децата си и затова и никога не разкрива подробности около осиновяването им. Рядко споделя и значими мигове от семейния живот.

Причината за смъртта все още неизвестна

Според американски медии, холивудската актриса се е почувствала зле в събота сутринта в дома си в Лос Анджелис, в резултат на което буквално се е „сринала“. Откарана е по спешност в болница, но помощта е дошла твърде късно. Точната причина за смъртта засега не е оповестена. Редица близки източници твърдят, че здравословното ѝ състояние рязко се е влошило през последните седмици, пише Bild.

За кръста, като вечен символ на вярата - гледайте видеото:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK