Ако има звезда, която успява да избегне всичко вече утвърдено в модния свят на Холивуд и да създаде собствен, неподражаем стил, това е Даян Кийтън. За нея личният стил беше най-доброто решение.

Запазената марка на Даян Кийтън бяха ризите, вратовръзките, елегантните елеци и широките панталони. Чрез тази ексцентрична мъжка визия тя успяваше да придаде на всеки свой тоалет едновременно елегантност и небрежна оригиналност, припомня The Guardian.

„Взето назаем от момчетата“ – така, вяроятно, много хора биха описали стила на Даян Кийтън. И с право, защото изглежда страхотно!

Икона в стила

Снимка: Getty Images

Чарът в гардероба на Даян Кийтън беше, че той отразяваше точно нейната същност. Тя беше световна красавица, която не наблягаше на външния си вид, а позиционираше себе си като тих бунтар, който нарушава всички правила на звездното обличане с обезоръжаваща сладост и тиха интелигентност. Никога не ставаше дума за „властно обличане“.

„Поглеждам назад към „Ани Хол“ и не мога да говоря за този филм, без да говоря за модата. Тя беше всичко за мен. Обичах възможността да се обличам като себе си“, казва Кийтън в интервю.

Снимка: Getty Images

Всъщност, голяма част от гардероба на Ани Хол във филма е била личният гардероб на Кийтън. Тя наслагва собствените си дрехи с други, купени от магазини за втора употреба. Когато колегите, които отговарят за стила се опитват да я насочи в друга посока, режисьорът Уди Алън се намесва с думите: „Оставете я. Тя е гений. Нека носи каквото иска“.

Въпреки че Холивудският патриархат се опитва да даде лаврите на мъж – Ралф Лорън, който доставя блейзър и вратовръзка за филма, самият Лорън признава в предговора на книгата на Кийтън: „Често ме кредитират за обличането на Даян в спечелилата й Оскар роля като Ани Хол. Не е така. Стилът на Ани беше стилът на Даян“.

Стилът като броня

Снимка: Getty Images

Подобно на Фред Астер и Кари Грант, Кийтън имаше начин да вдъхне живот на официалния силует. Тя правеше силно структурираните облекла – сака, панталони с колан, масивни обувки и шапки – да изглеждат винаги по най-правилния начин. Нейният дар като физически комик й позволяваше да използва начина, по който носеше дрехите си – наклонът на шапката, ръката, пъхната в джоба, за да акцентира върху жестовете си.

Снимка: Getty Images

Кийтън често беше критикувана за по-ексцентричните си избори – като ризи на червения килим, или смокинг с бял карамфил на Оскарите през 2004 г.. Но тя винаги оставаше вярна на себе си.

В книгата си „Fashion First“ тя пише, че мъжките дрехи й дават усещане за уединение. Голямо палто с колан, казва тя, е нейната версия на бална рокля. С тази своя ексцентрична, но умна елегантност, Даян Кийтън помогна мъжкият стил да навлезе трайно в мейнстрийма на женската мода. Тя не просто носеше стил – тя изобрети стил.

Повече за личния живот на Даян Кийтън вижте ето тук. А защо завинаги остава сама, но въпреки това сбъдва мечата си да има деца – вижте ето тук:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK