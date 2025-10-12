Светът на киното изгуби една от най-емблематичните си фигури. Носителката на „Оскар“, актрисата и стилист Даян Кийтън, почина на 79-годишна възраст в Калифорния. Новината беше потвърдена от говорител на актрисата, който призова за конфиденциалност в този момент на голяма тъга.

Кийтън, позната с неподражаемия си стил и комедиен талант, бе известна с ролите си в поредицата „Кръстникът“, игралния филм „Ани Хол“ и комедийния филм „Клуб „Първа съпруга““. Но освен с кариерата си, тя ще бъде запомнена и с мъдростта, която без усилие споделяше пред света, сочи People.

Ето част от най-запомнящите се цитати на Даян Кийтън, по които можем да живеем.

Даян Кийтън, която беше смятана за модна икона, често се отнасяше скромно към славата си. В разговор с поп звездата Ариана Гранде през 2021 г. тя казва:

„Живея със себе си и едва ли съм емблематична. Ставам сутрин и отново съм аз. Просто съм поредният човек, който казва: „Хей, по-добре да нахраня кучето“.

„Обичам Instagram! Но колко дни мога да публикувам снимки на тоалета си? Превръща се в мания. Постоянно проверяваш колко последователи имаш. Казвам: „Не го прави, Даян! Още сто последователи, наистина ли ще го провериш отново?“ „Да, ще го проверя“, (People, 2019)

„Аз съм единствената от моето поколение актриси, която е била самотна жена през целия си живот. Наистина се радвам, че не се омъжих. Аз съм странна... Спомням си, че в гимназията един човек дойде при мен и каза: „Един ден ще станеш добра съпруга.“ А аз си помислих: „Не искам да бъда съпруга. Не“, (People, 2019).

„Излизах със Стив Джобс през 80-те, но той започваше да говори разни неща за компютъра, а аз отговарях: „Не ме интересува“. Вярвате ли? И това беше краят“, (People, 2011).

„Беше неловко, но той беше много забавен. Прекарахме много време в леглото, бъбрейки си“, (People, 2017), за заснемането на секс сцената с Джак Никълсън във филма „Невъзможно твой“.

„Никога не съм разбирала идеята, че трябва да омекнеш с напредване на възрастта. Забавянето на темпото изобщо не е нещо, с което се свързвам... Целта е да продължа да изразявам себе си. Да усещам света. Да изследвам. Да бъда с хора. Да стигам далеч. Да рискувам. Да обичам. Просто искам да знам повече и да виждам повече“, (AARP, 2012).

„Не искам да го излагам на показ, глупаво е! Стига вече, Даян, знаем“, (People, 2017), за това как пази Оскара в гардероба си.

Дори на 77 години, актрисата показа, че най-важна е любовта към себе си: „ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН НА ЛЮБОВТА НА ЖИВОТА МИ... МЕН!“, написа тя в публикация през 2023 г.

