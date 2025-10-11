Блестящата Даян Кийтън завинаги остава емблема със запомнящи се роли в киното и безкраен талант, но личният ѝ живот е по-различен и изпълнен с възходи и падения в любовта. Тя е талантлива актриса, носителка на "Оскар", майка и изключително вдъхновяваща жена. Кийтън обаче никога не е влизала в ролята на съпруга в реалния живот.

Даян Кийтън в света на любовта

През годините актрисата е имала романтични връзки с някои от колегите си в Холивуд като Ал Пачино, Уорън Бийти и Уди Алън, но въпреки взаимната обич, Даян Кийтън не стига до брак с нито един от тях.

„Талантът винаги така ме привлича“, казва тя в едно от интервютата си.

Уди Алън и Даян Кийтън – вечната муза, която остава в сърцето му

В оригинална бродуейска продукция на мюзикъла "Коса" от 1968 г. тя среща за първи път Уди Алън. Само година по-късно вече е номинирана за наградата "Тони" за най-добра актриса в пиеса, благодарение на ролята си в комедията на Алън "Изсвири го пак, Сам". Именно тогава пламва и тяхната романтична връзка – както на сцената, така и извън нея. Уди Алън се влюбва силно в нея, а тя признава, че първото нещо, което я е привлякло у него, е било нестандартното му чувство за хумор.

„За мен най-съблазнителното качество в един мъж е да може да ме разсмее. Обожавам мъжете с чувство за хумор“, споделяла е неведнъж актрисата.

Даян Кийтън има връзка с Уди Алън в началото на 70-те години на миналия век. След раздялата си бившите партньори остават близки приятели и запазват топли отношения. Актрисата се е снимала в осем филма на режисьора, сред които "Ани Хол", донесъл ѝ "Оскар" за главна женска роля през 1977 г.

Снимка: Getty Images

Ал Пачино, Уорън Бийти и Даян Кийтън

Талантливата Даян има и бурна връзка с Ал Пачино, белязана от чести раздели и събирания. Но през 1991 година тя научава, че актьорът е признал бащинство на дете от друга жена и това слага край на романтичните им отношения.

Един от най-очарователните актьори в историята на Холивуд - Уорън Бийти също има шанса да опознае отблизо харизматичната Даян. Но той е почти толкова известен с любовните похождения, колкото и с филмите си, а името му се свърза с актриси емблеми като Джоан Колинс, Бриджит Бардо и Ел Макферсън.

През май 2019 г. Кийтън заяви пред “People”, че всъщност никога не е искала да бъде нечия съпруга. „Днес си мислех за това“, каза тя, когато размишляваше за брака. „Аз съм на 73 и мисля, че съм единствената жена от моето поколение и може би преди това, която е била сама през целия си живот.“ Признава неведнъж, че така и не успява да разбере как точно да задържи мъжа до себе си. Не е сред жените, които мечтаят за голямата и романтична любов, усещайки винаги, че при нея любовта е временна. Съдбата ѝ е в противовес с голямото ѝ семейство и безгрижното ѝ детство в Калифорния.

Снимка: Getty Images

