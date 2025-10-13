В събота светът на киното изгуби още една легенда. На 79 години почина актрисата Даян Кийтън. Новината за смъртта й остави хиляди скърбящи фенове по целия свят – включително и сред артистичните среди.

След кончината на холивудската знаменитост, мнозина нейни колеги и приятели ѝ отдадоха почит - чрез емоционални публикации, изпълнени с обич и възхищение. Един от тях е и Леонардо ди Каприо, който си припомни как е работил с актрисата, когато е бил едва на 18 години.

За целта Ди Каприо публикува снимка, която връща десетилетия назад – на нея той позира заедно с Кийтън. Двамата са млади – единият във върха на своята кариера, а другият в началото на славата.

„Даян Кийтън бе уникална. Блестяща, забавна и безрезервно вярна на себе си. Легенда, икона и изключително добър човек. Имах честта да работя с нея, когато бях на 18. Ще ни липсва дълбоко“, написа актьорът към снимката.

Снимка: X/Leonardo DiCaprio Fan

Кийтън и Ди Каприо се срещат на снимачната площадка на филма „Стаята на Марвин“ през 1996 г. Там той влиза в ролята на проблемния тийнейджър Ханк, а Даян – на неговата леля Беси. Част от звездния актьорски състав на драмата са и Мерил Стрийп и Робърт де Ниро.

Освен Ди Каприо, сред звездите, които също изразиха почитта си в социалните мрежи, са и Голди Хоун и Бет Мидлър – акрисите, с които Кийтън си партнира в комедията „Клуб „Първа съпруга“.

Мидлър определя своята колежка като„блестяща, красива и изключителна“.

И добавя: „Не мога да изразя колко неописуемо тъжна съм. Даян беше невероятно забавна, оригинална и напълно лишена от коварство или състезателност – неща, които биха могли да се очакват от звезда от подобен ранг. Тя беше точно това, което виждахме…“

Да си припомним още моменти от живота на Даян Кийтън - във видеото:



Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK