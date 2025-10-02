Леонардо ди Каприо се сбогува емоционално с Джейн Гудол, един от най-известните приматолози и природозащитнци на нашето време. Гудол почина на 91 години, оставяйки след себе си наследство, което далеч надхвърля научните среди.

Ди Каприо отправи трогателно послание чрез социалните мрежи, изказвайки дълбоката си скръб заради кончината на Гудол – която почина от естествена смърт на вчерашния, 1 октомври.

Холивудската звезда наблегна на големия принос, който има глобалната активистка в опазването на прородата, определяйки я като „истински герой за планетата“ и негов „скъп приятел“.

„Джейн Гудол посвети живота си на опазването на нашата планета и на това да даде глас на дивите животни и екосистемите, които обитават. Нейните новаторски изследвания върху шимпанзетата в Танзания промениха разбирането ни за това как тези животни живеят, общуват и мислят – напомняйки ни, че сме дълбоко свързани с тях, с другите човекоподобни маймуни, както и с целия живот“, пише ди Каприо.

И подчертава десетилетията служба и себеотдаденост на Гудол, целящи да за да променят света и да „събудят поколенията за чудото на природата“.

„Тя говореше директно на следващото поколение, вдъхвайки надежда, отговорност и вярата, че всеки човек може да промени нещата. Тя вдъхнови милиони да се грижат, да действат и да се надяват“, добави той. И завърши с думите: „Ти си моят герой.“

Звездата от „Титаник“ и „Вълкът от Уолстрийт“ от години поддържаше близки отношения с Гудол заради общата им дълбока ангажираност към опазването на околната среда и дивата природа.

През 2018 г. Джейн се присъедини към Леонардо ди Каприо на сцената на гала вечерта на едноименната фондация на актьора в Калифорния. Събитието отбеляза 20-годишнината от създаването на фондацията - през 1998 г., припомня Рarade.

Посветена на опазването на останалите диви и все още непокътнати места на Земята, организацията се стреми да насърчава хармонията между човечеството и природата - отразявайки и житейската мисия на Гудол.

Какво е споделял Леонардо ди Каприо за някои от най-емблематичните си роли - вижте видеото:



Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK