Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо се провеждат от 6 до 22 февруари и целият свят е приковал поглед в тях. В разгара на състезанията един въпрос вълнува хората повече от всякога: Има ли „срок на годност“ за женския триумф?

По този повод в традиционната анкета на Ladyzone.bg ви питаме какво мислите за присъствието на по-зрелите дами в професионалния спорт.

Могат ли жените над 40 да участват в Олимпийските игри и в какво са по-добри?

Излязохме по улиците на столицата, за да попитаме случайни минувачи каква е идеалната възраст за един олимпиец. А ето ги и част от мненията, които събрахме:

„Могат, стига да са подготвени.“

„Бих казала, че всичко е възможно.“

„Участието е важно – олимпийският принцип.“

„Мисля, че младите са по-добри.“

Дамите над 40, които пишат история на Олимпийските игри

Един от най-ярките примери в историята на зимните спортове е легендарната германка Клаудия Пехщайн. Тя е една от най-успешните състезателки в историята на зимните спортове – има участие в осем Олимпийски игри и е носителка на общо 9 олимпийски медала (5 златни, 2 сребърни и 2 бронзови) в бързото пързаляне с кънки, както и над 40 медала от световни и европейски първенства. Тя е многократна световна шампионка и дълги години доминира в дисциплините на дълги разстояния, като остава конкурентна дори след 45–50-годишна възраст.

Линдзи Вон, която се контузи доста сериозно по време на Олимпийските игри през 2026 г. също е пример за опитност и непримирим дух на жените над 40. Тя е олимпийска шампионка в спускането от Ванкувър 2010, носителка на общо три олимпийски медала, четирикратна победителка в генералното класиране за Световната купа и автор на 82 победи в стартове от Световната купа. Вон има и множество медали от световни първенства и дълги години доминира в скоростните дисциплини, въпреки че кариерата ѝ е белязана от тежки контузии и операции.

Ето какво мислят българите за участието в Олимпийските игри на жени над 40 години:

