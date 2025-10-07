В последно време в сферата на личните отношения се появи нова, токсична практика, наречена роучинг (от англ. roach — хлебарка). Колкото и странно да е, оказва се, че съществува връзка между неприятните насекоми и взаимоотношенията.

Става дума за случаите, в които мислим, че сме единствени за даден човек, но той вече „крие“ други хора (своите „хлебарки“), за чието съществуване предпочита да мълчи. По този начин ни въвежда умишлено в заблуда, прикривайки наличието на паралелни връзки и секс с други партньори.

Не е просто изневяра, а нечестна игра

Роучингът не може да се определи като типична изневяра, защото се развива в началния етап на връзката. Макар повечето хора искрено да вярват, че дори в началото на отношенията не трябва да има трети лица и че партньорът не трябва да крие паралелни отношения. Но „роучърите“ правят точно това. Затова е важно да бъдат разпознавани навреме и да се прекъсне връзката с тях.

Снимка: iStock

Как да разпознаем и „обезвредим“ роучър

Често променя или отменя планове - ако партньорът е недостъпен, трудно намира време дори за кратък разговор или среща, може да се замислим дали не води паралелен живот.

- ако партньорът е недостъпен, трудно намира време дори за кратък разговор или среща, може да се замислим дали не води паралелен живот. Избягва яснота относно статуса на връзката – реагира отбранително или превръща разговора в шега. Постоянното избягване на конкретика е тревожен сигнал.

– реагира отбранително или превръща разговора в шега. Постоянното избягване на конкретика е тревожен сигнал. Твърде е потаен – няма запознанство със семейството, отива в съседната стая, за да отговори на обаждания и избягва оживени места. Подобно е поведението му и в социалните мрежи — не ни добавя като приятел и отказва да публикува общи снимки.

– няма запознанство със семейството, отива в съседната стая, за да отговори на обаждания и избягва оживени места. Подобно е поведението му и в социалните мрежи — не ни добавя като приятел и отказва да публикува общи снимки. Дава обещания, без да дейста – включително не проявява грижа, внимание или морална подкрепа и не инвестира във връзката нито емоционално, нито материално.

Как да се справим в подобна ситуация

Ако с огорчение сме открили в своята връзка очевидни признаци на роучинг, най-доброто, което може да направим за себе си, е да прекратим отношенията възможно най-бързо. За да не се превърнем просто в една от „хлебарките“, съветват от Marie Claire.

Снимка: istockphoto.com

Да поговорим открито за честност и прозрачност във връзката – особено, ако търсим сериозна връзка, нужно е да споделяме очакванията си още на първите срещи.

за честност и прозрачност във връзката – особено, ако търсим сериозна връзка, нужно е да споделяме очакванията си още на първите срещи. Да извадим роучъра от зоната му на комфорт – поставяйки го в неудобни ситуации: сами да предлагаме срещи; желание да се запознаем с приятелите му; да го поканим на популярно място, където е вероятно да срещнем общи познати; да го добавим в социалните мрежи. Ако идеите не му допаднат, той или ще изчезне тихомълком, или случайно ще се издаде.

– поставяйки го в неудобни ситуации: сами да предлагаме срещи; желание да се запознаем с приятелите му; да го поканим на популярно място, където е вероятно да срещнем общи познати; да го добавим в социалните мрежи. Ако идеите не му допаднат, той или ще изчезне тихомълком, или случайно ще се издаде. Действаме директно – като зададем неудобни въпроси от рода на: „Спиш ли с други?“ Вероятно е да последва признание, но не и разкаяние или промяна. Единственото, което си струва да направим е да обърнем гръб на роучъра и да затворим страницата.

