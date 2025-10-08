Пазаруването от секънд хенд магазини отдавна не е просто начин да спестим пари, а цяло едно приключение в света на модните находки. То се превърна в съзнателен избор – част от устойчивата мода и стремежа към по-осъзнато пазаруване. В последните години тенденцията се разраства и онлайн – чрез приложения, които предлагат не само покупки, но и възможност за връщане или препродажба.

Ето как да се ориентираме в този нов свят на разумния шопинг

Пазаруването втора употреба е като лов на съкровища – с правилната стратегия можеш да намериш истински модни находки.

Подготви се предварително.

Реши какво търсиш и направи списък.

Това ще ти спести време и хаос.

Проверявай качеството, не етикета.

Важно е състоянието на дрехата, не марката.

Пипни материята, огледай шевовете, копчетата и циповете.

Следи дните на зареждане.

В много магазини новите стоки се подреждат в конкретни дни.

Ако ги знаеш, ще имаш предимство.

Почисти всичко след покупка.

Изпери или занеси на химическо чистене, за да освежиш тъканите и да се увериш в хигиената.

Как да върнеш артикул от секънд хенд платформа

Онлайн платформите за секънд хенд пазаруване като Vinted, Depop, ThredUp или OLX Fashion вече позволяват връщане на стоки.

Провери политиката за връщане. Някои продавачи го позволяват, други – не.

Винаги чети внимателно описанието преди да купиш.

Снимай артикула при получаване. Ако има дефект или несъответствие, снимките ще са доказателство при спор.

Свържи се с продавача през платформата. Бъди учтив и конкретен – това увеличава шанса проблемът да се реши бързо.

Използвай защитата на купувача. Повечето приложения предлагат възстановяване на сумата, ако стоката не отговаря на описанието.

Спази сроковете. Обикновено имаш между 2 и 14 дни, за да заявиш връщане. Ако пазаруваш от физически магазин, запази касовата бележка. Някои вериги секънд хенд магазини в България вече предлагат възможност за връщане или размяна в рамките на 24–48 часа.

Снимка: iStock

Как да продаваш и печелиш от старите си дрехи

Секънд хенд културата днес не се изчерпва само с пазаруване. Можеш и да печелиш от дрехите, които вече не носиш. Платформи като Vinted, Depop, Bazar.bg и Facebook Marketplace правят процеса лесен и достъпен.

Подбери какво да качиш.

Избирай запазени и актуални дрехи.

Снимай качествено.

Добрата светлина и изчистеният фон правят голяма разлика.

Опиши реално състоянието. Малки дефекти не са проблем, стига да ги споменеш.

Отговаряй на съобщения и поддържай профила си редовно.

Постави реалистична цена.

Прекалено високите цени отблъскват, а твърде ниските създават недоверие.

Продажбата на дрехи не само освобождава място в гардероба, но и удължава живота на текстила. Така печелиш пари, а и допринасяш за по-устойчив модел на потребление.

Снимка: iStock

