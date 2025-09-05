Слагаме прането в машината, добавяме перилен препарат и… с това се изчерпва грижата ни за чистите ни дрехи днес. Но знаете ли, че перилните препарати са едва на стотина години? Ето няколко любопитни факта за тях, за историята и действието им.

Началото

С първите перилни препарати хората миели всичко у дома – това били сапуните, които се правели от пепел и животинска мас. Чуваме за тях за пръв път в древен Вавилон преди повече от 4800 години. Оттам тръгват към Египет и Рим. И ако тези цивилизации са ги използвали охотно, то древните елини продължавали да се мият, като се накисват в чиста вода и масла и после изстъргват мръсотията от себе си с метален инструмент.

През 5 век сл.н.е. Римската империя спира да съществува и цяло хилядолетие Европа сякаш не се интересува особено от чистотата на телата и дрехите си. Това, разбира се, води до множество болести и епидемии и едва в края на 16 век Ренесансът връща сапуните „на мода“ – важни търговски центрове като Марсилия и Венеция развиват индустриалното производство на сапун.

Първите индустриални перилни препарати

Най-първите от тях са измислени в средата на 19-и век във Франция, но стават популярни чак през Първата световна война. Освен всичко останало, тя предизвиква и недостиг на сапун в Германия, защото нямало достатъчно мазнини, с които да го произвеждат. И ето, че пазарната дупка се запълва доста бързо с нови видове продукти, произвеждани от петролни деривати, които не изискват животински мазнини.

Втората световна война пък носи пералните машини, които се появяват в САЩ в края на 40-те години. Хората явно бързо се ориентират към машинното пране, защото още през 1953 година продажбите на перилни препарати надминават продажбите на сапун, което говори за променените потребителски нагласи и технологичния прогрес.

Снимка: iStock

Как работят

Просто е: съдържат повърхностноактивни вещества (ПАВ), които са молекули, намаляващи повърхностното напрежение на водата. Те се прикрепят здраво към мазнините. След това водата ги привлича и отмива заедно с мръсотията от дрехите. Това позволява ефективно отстраняване на различни видове петна.

Но това не е всичко, което получавате с кутията или бутилката перилен препарат днес. Той се грижи и за хигиената, и за по-добрия вид на дрехите ви.

За да запазят бялото, в тях може да се съдържат избелващи агенти като пероксиди или оптични (флуоресцентни) избелители, които абсорбират UV светлина и я излъчват, създавайки видимо по-бели дрехи. За да са по-екологични, могат да съдържат ензими, които разграждат мазнините по биологичен начин.

В тях се добавят също оцветители и аромати, за да изглеждат и да ухаят приятно. Съвременните технологии позволяват дълготрайно освобождаване на аромата.

Течни или прахообразни?

Всъщност и двата вида перат добре, но имат своите предимства. Праховете са добра идея за изключително замърсено пране и твърда вода, често са по-икономични и по-екологични, но не са подходящи за пране в студена вода, тъй като се разтварят по-трудно и могат да оставят остатъци.

С течния перилен препарат можете да накиснете петно и да перете със студена вода, защото се разтваря и изплаква добре в нея. Това го прави подходящ за деликатни тъкани и пране в студена вода. Но ако слагате твърде голямо количество в пералнята, може да причини неприятни миризми.

Можете да избегнете това, като използвате капсули (pods), които са с точното предварително дозирано количество всеки път. Но е по-добре и тях да слагате в по-топла вода или директно в барабана на пералнята.

Ароматите не винаги са добра идея

Ароматите на перилните препарати могат да бъдат прекрасни и да остават в дрехите ви седмици наред. Но могат също да дразнят чувствителната кожа и да предизвикат алергични реакции при хора с респираторни проблеми.

Ако това е вашият случай, използвайте неароматизирани продукти и добавяйте в пералнята няколко капки евкалиптово масло, което ще помогне дрехите ви да ухаят добре.