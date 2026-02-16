Много хора избират да перат по-голямата част от прането си в студена вода – това спестява енергия, намалява сметките за комунални услуги и помага да се предотврати избледняването на тъмните дрехи. Въпреки това, студената вода не винаги е най-добрият избор. Някои дрехи се нуждаят от по-високи температури, за да премахнат ефективно микробите.

Не перете тези неща в студена вода:

Почистващи средства

Може би не се замисляте много за това как перете почистващите приспособления като парцали, гъби и кърпи за многократна употреба.

Те няма да се изперат напълно на ниски градуси, а това би могло да бъде сериозен проблем, ако са били използвани в кухни и бани – зони, които могат да съдържат микроби като E. coli и други вредни патогени. Такива предмети е препоръчително да се перат при температура поне 60°C, за да се убият бактериите (повечето цикли със студена вода са с температура около 27°C).

Кухненски кърпи и ръкохватки

Кухненските кърпи и ръкохватките за горещи съдове са склонни да се цапат и омазняват, но студената вода не може да се справи с мазните остатъци толкова ефективно, колкото топлата или горещата вода.

Торбички за многократна употреба

Торбичките за многократна употреба за хранителни стоки се препоръчват от екологични съображения – и са далеч по-здрави от найлоновите за еднократна употреба. Може би единственият им недостатък е, че продуктите могат да протекат, оставяйки петна по торбичката, които позваляват на бактериите да се размножават.

Важно е редовно да перете торбичките за многократна употреба, особено на по-високи температури.

Бебешки дрехи

Това може да не е голям проблем, ако нямате малки деца, но е особено важно, ако имате. Платнените пелени, подложките за повиване, бебешките дрехи, бельото и чорапите никога не трябва да се перат в студена вода.

Кърпи и постелки за баня

Кърпите и постелките за баня могат да бъдат изложени на нежелани бактерии, особено при всяко пускане на тоалетната. Добре е да се избягва прането на тези предмети със студена вода, за да се осигури максимална чистота.

Спортно облекло и екипировка

Спортните дрехи, включително чорапите, трябва да се перат в гореща вода със спортен перилен препарат, предназначен да проникне във влакната и да премахне бактериите и микробите.

За да предотвратите преждевременно износване, използвайте деликатен цикъл и сушете в сушилня, когато е възможно, особено за дрехи като спортни сутиени и клинове, при които ластиците могат да се износят по-бързо.

Постелки за домашни любимци

Те могат бързо да се замърсят и да започнат да миришат. Поради това трябва да се перат на цикъл с гореща вода. Можете да слагате постелката и в сушилнята веднъж седмично, отново на по-висока температура с няколко капки етерично масло, като бърз начин да върнете свежестта на тъканите.

Бели и светли дрехи

Ако белите и светлите ви дрехи започват да изглеждат мръсни, горещата вода всъщност може да помогне за възстановяване на цветовете им. Използването на по-малко перилен препарат и специален такъв за премахване на петна също може да помогне за поддържането на дрехите по-чисти и с по-ярки цветове.

