Забелязали ли сте как през по-студените месеци филтърът на вашата сушилня сякаш се пълни двойно по-бързо от обикновено? Не, не си въобразявате. Според експертите по поддръжка на дома, това е масов феномен, който обаче крие неподозирани рискове за безопасността, ако бъде игнориран.

Защо сезоните влияят на количеството мъх и как да се справим с този зимен предизвикател, Real Simple разказва в следващите редове.

Къде е коренът на проблема?

Основната причина за прекомерното натрупване на мъх през зимата е съвсем логична – промяната в гардероба ни. През този период пералнята и сушилнята са пълни с по-тежки и обемни тъкани като вълнени пуловери, дебели памучни кърпи и пухкави одеяла.

„Когато сушим по-плътни материи, триенето и отделянето на нишки се увеличава значително“, казват експерти.

Какви са рисковете на сушилнята?

Макар натрупването на мъх да изглежда като дребно неудобство, то може да доведе до сериозни последствия. Мъхът прониква във вътрешните механизми на сушилнята, което води до преждевременно износване на частите.

В най-лошия случай, прекомерното количество мъх блокира въздушния поток. Това кара уреда да прегрява и създава реален риск от възникване на пожар.

Как да защитим дома си от мъх?

За щастие, превенцията е лесна и изисква само няколко допълнителни минути внимание.

Чист филтър след всяко пускане

Най-важното правило е почистването на филтъра след всяко едно зареждане. Глен Луис препоръчва веднъж годишно да викате професионалист, който да почисти вътрешността на уреда и въздуховодите.

Дълбоко почистване с гореща вода

Специалистът Морган Лалонд съветва при силно замърсяване да измиете самия филтър. Използвайте найлонова четка, гореща вода и течен перилен препарат. Това ще премахне остатъците от омекотители, които често създават невидим филм и пречат на въздуха да преминава. Важно е филтърът да е напълно сух, преди да го върнете на място.

Малката тайна

Един от най-ефективните начини за намаляване на мъха е използването на специални топки за сушилня (вълнени или гумени). Те помагат за разделянето на дрехите по време на цикъла, което подобрява въздушния поток. Резултатът? По-бързо сушене, по-малко статично електричество и по-малко гънки по дрехите. Използвайте поне 3 топки за стандартно пране и до 6 за по-големи зареждания.

